Про це у суботу, 5 квітня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, передає 24 Канал. Там наголосили, що усі удари, спрямовані по Росії, відбувається лише по військових цілях, і вищезгадані заяви є брехнею.

Дивіться також Цілеспрямований удар по енергетиці: у Херсоні окупанти атакували ТЕЦ

Що відбувається насправді

Згідно з оприлюдненою інформацією, зʼявилися нові дезінформаційні звинувачення з російського боку у начебто 14 "атаках" Сил оборони України проти російської енергетичної інфраструктури протягом доби 4 квітня, проте це фейк.

У Генштабі пояснили, що відповідні повідомлення з боку Росії є спробою змістити світову увагу зі своїх злочинів проти України. Зазначають, що насправді ЗСУ здійснюють вогневе ураження виключно по військових цілях російської окупаційної армії.

Натомість саме російські загарбники продовжують демонструвати свою божевільну сутність, цинічно ігноруючи будь-які домовленості та здійснюючи безжальні атаки проти української цивільної інфраструктури та звичайних міст і сіл,

– ідеться у повідомленні.

Нагадують, що у п'ятницю, 4 квітня, росіяни здійснили черговий воєнний злочин, завдавши балістичного удару по Кривому Рогу, ворог використав ракету "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною, що свідчить про спробу максимального ураження площі.

Крім того, минулої доби російська армія атакувала Україну 92 ударними безпілотниками типу "Шахед", скинула 171 керовану авіаційну бомбу, а також 6353 рази застосовувала артилерію. Внаслідок цього зафіксували низку пошкоджень у відразу кількох областях.

Тоді, згідно з оприлюдненою інформацією, постраждали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Полтавської, Київської, Запорізької, Херсонської, Чернігівської, Житомирської та інших областей України.

"Військове відомство держави-терориста вкотре вдається до брехливих звинувачень, намагаючись перекласти на Україну власну відповідальність за затягування війни та загибель людей. Розраховуємо, що світ не сприйматиме російської брехні та засудить чергові жорстокі російські злочини війни", – додали у Генштабі.