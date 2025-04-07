Будут производить в большем количестве все доступные дроны: от “мавиков” до оптоволокна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Украины.

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Что сказал президент о масштабировании производства дронов

Владимир Зеленский отметил, что в этот день провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Там он заслушал доклады по производству дронов в Украине, и рассказал о максимальном увеличении производства летательных аппаратов.

Причем по всей линейке дронов: от "мавиков" до дальнобойных дронов, а также увеличиваем наши украинские, возможности для производства наземных роботизированных комплексов. Фактически нам нужен постоянный, стабильный рост производства и поставки в войска всех нужных частей беспилотного компонента, и на текущий год есть хорошие у нас перспективы,

– сказал президент.

Он заметил, что отдельно работу ведут по дронам на оптоволокне. Только с начала этого года появились более 20 новых сертифицированных образцов дронов с оптоволоконной системой управления.

"Уже 11 наших украинских предприятий освоили производство именно таких дронов, и задача – достичь наибольших масштабов производства и поставок из возможных. Сегодня я поручил заключить контракты по максимуму", – отметил украинский лидер.

Он также отметил, что положительная динамика есть также по "дипстрайкам". Конкретные цифры глава государства назвать не может, но отметил, что за этот год необходимый объем для наших Сил обороны будет обеспечен.