Так, один из вражеских блогеров выложил свою версию событий в районе Поповки. 225-й отдельный штурмовой полк отреагировал на очередной бред россиян, передает 24 Канал.

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Что произошло в Поповке

Так называемый блогер сообщил, что утром на юго-запад от Поповки воины ВСУ надели "опознавательные знаки в виде белых повязок" и сделали накаты на позиции российской 34 бригады. Оккупанты были вынуждены отступить на 600 метров вглубь. Впрочем, сейчас, как утверждает пропагандист, российская 155-я бригада ведет штурм и зачищает позиции занятые противником.

"Возможности эвакуации или подвода резервов для противника также заблокированы", – заявил россиянин.

225-й отдельный штурмовой полк потроллил сообщение врага.

"Точно, именно так: заблокированы и стоим с поднятыми руками. Клоуны, вы же даже своих офицеров не смогли вывезти! Жить хотят – охотно помогают. Прямо сейчас дроноводы режут логистику, а дальше – еще интереснее", – ответили защитники на ложь оккупантов.

К слову, в ГПСУ опровергли заявление минобороны России о захвате Басовки в Сумской области.