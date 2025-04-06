Их заявление в воскресенье, 6 апреля, опроверг представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".



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Есть ли успехи у россиян

Андрей Демченко рассказал, что таким образом россияне продолжают свою дезинформационную кампанию по захвату населенных пунктов в Сумской области или прорыва границы. В то же время противник не оставляет попыток осуществить это.

В то же время враг также не прекращает тактики использования малых штурмовых групп, чтобы эти примененные силы перешли нашу границу, накапливались и расширяли зону боев по территории Украины,

– заявил он.

В частности, по его словам, это наблюдают в направлении населенных пунктов Новенькое – Басовка. Несмотря на это, вышеупомянутые малые штурмовые группы, как говорит представитель ГПСУ, максимально уничтожаются подразделениями украинских войск.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовится к новому весеннему наступлению, в частности в Харьковской и Сумской областях. Враг стремится попытаться захватить как можно больше территорий.