Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, подчеркнув, что СОУ готовятся к возможному новому наступлению противника, чтобы дать ему отпор.

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Удалось ли оккупантам развить темп наступательных действий?

Сейчас враг продолжает ведение наступательных действий на фронте, имея незначительные тактические успехи на отдельных участках поля боя. Та операция, которую проводят СОУ, по словам военнослужащего, является довольно эффективной с точки зрения активной обороны.

Нам сегодня удается не только врага сдерживать, но и контратаковать как это было в районе Покровска, Бахмута, а также получать тактические преимущества,

– сообщил Мусиенко.

Сейчас значительного продвижения противника не наблюдается практически ни на одном участке фронта. На Юге и Востоке Украины российским войскам не удалось развить темп наступательных операций.

Как будет действовать противник?

Относительно возможных планов врага осуществить новое масштабное наступление, Мусиенко считает, что все силы (говорится о 150 – 200 тысяч) противник вводить одновременно не будет. По его мнению, их будут вводить постепенно.

К сведению! Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовится к новому весеннему наступлению, в частности в Харьковской и Сумской областях. Враг стремится попытаться захватить как можно больше украинских территорий.

СОУ готовятся противостоять, уже есть соответствующие указания Главнокомандующего ВСУ Сырского по итогам совещаний, которые были проведены, где проанализировали поведение врага и то, что он собирается в дальнейшем делать. Будут приниматься соответствующие меры, чтобы эти планы сорвать.

Россия хочет продолжать осуществлять давление, огневое воздействие,

– подчеркнул Мусиенко.

Военнослужащий Сил ТрО подытожил, что украинские силы продолжают ведение оборонительной операции, которая в том числе предусматривает превентивные удары по позициям врага, в частности на территории России. Цель этих действий – не дать противнику развернуть боевые порядки для того, чтобы он имел силы для наступательных действий на Харьковщине или Сумщине.

Напомним, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, оценивая способность России осуществить многоцелевое наступление, отметил, что у него вызывает сомнение способность врага реализовать свой замысел. Он предположил, что российское командование может выделить для наступления приоритетные несколько направлений фронта.