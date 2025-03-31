Оккупанты же могут активизировать свои действия в двух северных областях Украины. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что это врагу легко удаваться не будет.

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Где россияне могут наступить, но будут иметь проблемы

По словам военного эксперта, россияне на фронте активизируются там, где им это удобно и выгодно. Маловероятно, что Юг, особенно Запорожская область, – направление потенциального наступления оккупантов по нескольким причинам: там враг имеет проблемы с логистикой, а ВСУ имеют хорошие укрепления.

Между тем Херсонскому направлению, чтобы форсировать реку Днепр нужно несколько сотен тысяч российских военных. Кроме того, их легко уничтожат украинская артиллерия и авиация.

Вероятнее всего, что наступление будет на Сумскую и Харьковскую область. Или же на Донбассе, хотя там оккупанты увязли, они уже 3 месяца как имеют операцию со взятием Покровска,

– подчеркнул он.

Относительно Харьковской и Сумской областей – они являются пограничными. Кроме того, россияне уже имеют некоторые успехи – им удалось немного оттеснить украинских военных в Курской области.

Заметьте! Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что есть проблема в Сумской области – ряд территорий оккупирован российскими войсками. Однако портал Deep State до сих пор определяет эту территорию как серую зону, поэтому он выразил надежду, что там не появится красной отметки.

Однако Нарожный подчеркнул, что для врага есть гораздо больше минусов, поэтому двигаться в этих направлениях не будет легко. В Сумской области есть много лесов, что будет означать тяжелые бои, соответственно потери. В Харьковской области врагу ранее удалось продвинуться только до Волчанска (населенный пункт под контролем ВСУ), что за 5 – 6 километров от границы. Не стоит забывать также о Белгородской области, где ВСУ прорвали оборону врага.