Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, озвучив, что оперирует данными, которые есть в открытом доступе, в частности теми, которые сообщает разведка, а также информацией от людей на местах, которые могут сказать есть ли в России соответствующие силы для наступления.

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Есть ли способность у противника для масштабного наступления?

Ступак отметил, что в медиа появился ряд сообщений, в частности от Associated Press, что весной может произойти широкомасштабное наступление вдоль тысячекилометровой линии фронта. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что со стороны врага продолжается подготовка для новых атак на северо-востоке Украины.

В медиа была информация об этом и от нардепа Романа Костенко, он военнослужащий, который продолжает воевать в Курской области. Он подтвердил, что оккупанты действительно готовят наступление и создают резервы.

Он говорит о 60 тысячах военнослужащих России, которые находятся на севере Украины. Но этого количества недостаточно, чтобы растянуться на тысячу километров фронтов. Напомню, что на Киев в феврале-марте 2022 года наступала группировка в количестве 40 тысяч бойцов,

– отметил Ступак.

Бывший сотрудник СБУ предположил, что Россия может выделить для наступления определенные направления фронта. Комментируя ситуацию на поле боя, он отметил, что сегодня на его определенных участках возникают трудности, однако на других – наоборот, российская армия не имеет успехов.

Сейчас, по словам Ступака, есть огромная проблема в Сумской области, где ряд территорий оккупирован российскими войсками, говорится о 60 квадратных километрах, портал Deep State до сих пор определяет эту территорию как серую зону.

Есть надежда, что она такой и останется и не будет красной отметки, которая будет означать полную оккупацию, когда враг уже там окопается и выбить его будет очень трудно. Есть другое направление – Покровское. Там у россиян успеха нет, начиная с сентября 2024 года,

– подытожил Ступак.

Отметим, что председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, оценивая способность оккупантов к новому наступлению, отметил, что глава Кремля привлекает все возможные инструменты, чтобы российская армия имела возможность продолжать боевые действия, в частности благодаря теневой торговле нефтью. Он пояснил, что России для того, чтобы не перебазировать свои подразделения с других направлений, а усилить давление в других областях, понадобится время и общая мобилизация.