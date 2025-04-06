Про це в розмові з 24 Каналом зазначив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, підкресливши, що СОУ готуються до можливого нового наступу противника, аби дати йому відсіч.

Дивіться також Росія просунулася на Донеччині та Курщині, а ЗСУ – на Харківщині: огляд фронту від ISW

Чи вдалося окупантам розвинути темп наступальних дій?

Наразі ворог продовжує ведення наступальних дій на фронті, маючи незначні тактичні успіхи на окремих ділянках поля бою. Та операція, яку проводять СОУ, зі слів військовослужбовця, є доволі ефективною з погляду на активну оборону.

Нам сьогодні вдається не тільки ворога стримувати, а й контратакувати як це було в районі Покровська, Бахмута, а також отримувати тактичні переваги,

– повідомив Мусієнко.

Нині значного просування противника не спостерігається практично ні на одній ділянці фронту. На Півдні та Сході України російським військам не вдалося розвинути темп наступальних операцій.

Як діятиме противник?

Щодо можливих планів ворога здійснити новий масштабний наступ, Мусієнко вважає, що всі сили (мовиться про 150 – 200 тисяч) противник вводити одночасно не буде. На його думку, їх будуть вводити поступово.

До відома! Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готується до нового весняного наступу, зокрема в Харківській та Сумській областях. Ворог прагне спробувати захопити якомога більше українських територій.

СОУ готуються протистояти, вже є відповідні вказівки Головнокомандувача ЗСУ Сирського за підсумками нарад, які були проведені, де проаналізували поведінку ворога й те, що він збирається надалі робити. Вживатимуться відповідні заходи, аби ці плани зірвати.

Росія хоче продовжувати здійснювати тиск, вогневий вплив,

– наголосив Мусієнко.

Військовослужбовець Сил ТрО підсумував, що українські сили продовжують ведення оборонної операції, яка в тому числі передбачає превентивні удари по позиціях ворога, зокрема на території Росії. Мета цих дій – не дати противнику розгорнути бойові порядки для того, щоб він мав сили для наступальних дій на Харківщині чи Сумщині.

Нагадаємо, колишній співробітник СБУ Іван Ступак, оцінюючи спроможність Росії здійснити багатоцільовий наступ, зазначив, що в нього викликає сумнів здатність ворога реалізувати свій задум. Він припустив, що російське командування може виділити для наступу пріоритетні декілька напрямків фронту.