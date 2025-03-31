Про це в понеділок, 31 березня, повідомили в Силах спеціальних операцій ЗСУ, передає 24 Канал. Окрім того, знищено кількох противників у бліндажі.

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Росіяни йшли на штурм

Поки російська пропаганда поширює черговий фейк про ССО, які буцімто "втекли" із села Гуєво Суджанського району, українські військові продовжують свою операцію в Курській області.

Вороги опинилися перед місцеперебуванням однієї з груп полку "Рейнджер", коли йшли штурмувати позиції українських Сил оборони. Оператори ССО обійшли російські війська з боку та "вступили з ними в контакт", а також ліквідували кількох окупантів у бліндажі.

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Під час вогневого контакту оператори змусили ще двох військових противника здатися в полон та зберегти життя. Працюємо далі!

– зазначили захисники.

До слова, 27 березня в 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України повідомили про взяття в полон 20 російських військових на Торецькому напрямку. Один з окупантів від імені побратимів заявив про бажання повернутися додому в обмін на бійців "Азову".