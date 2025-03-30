Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, як силам спротиву вдалося знайти точне місце базування військового об'єкта росіян. До слова, влітку Маріуполь може залишитись без водопостачання через обміління Старокримського водосховища – єдиного місця, що забезпечує водою маріупольців.

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Це маргінальна територія

Андрющенко пояснив, що російський блогер виклав у мережу фотографію з приписом, що вона зроблена в Маріуполі. В кадрі були зафіксоване розташування ворога та російські вантажівки, а також з фото було зрозуміло, що база погано охороняється.

Ми намагалися разом з OSINT-спеціалістами виявити, де розташований цей об'єкт. Зрозуміло, що десь в промзоні, але де точно, – не вдавалось з'ясувати,

– зауважив керівник Центру вивчення окупації.

Тоді відстежили фото, які викладав товариш того блогера, – вони разом були біля тої бази окупантів. Вже по зв'язках через інстаграм вдалося встановити її розташування. Після цього, за словами Андрющенка, вона була спалена.

Він наголосив, що це Правий берег в Маріуполі – територія, яка розташована перед річкою Кальміус та перед комбінатом "Азовсталь".

Це маргінальна територія, яка є досить складною для місцевих мешканців. Там дуже багато ромів, є осередки, де з радянських часів живуть в землянках. Так собі "держава в державі". Там, як відзначив керівник Центру вивчення окупації, навіть власна поліція була.

Тому, якщо хтось сторонній туди зайде подивитись, він одразу помічений, і потім довго буде пояснювати, чого там ходив. А коли ти прийшов і щось підпалив, на тебе вже ніхто не звертає увагу, тому що всі гасять пожежу. Там багато росте очерету, який добре палає, і погасити його майже неможливо,

– сказав Петро Андрющенко.

Він додав, що під час пожежі було згоріли декілька автівок, вибухнули ящики з патронами. Частину зброї росіянам вдалося витягти і вони її перенесли залишки бази в інше місце. Відомо, що її нове місце розташування – поруч з маріупольським зоопарком.

До слова, росіяни продовжують перекидати через Маріуполь військову техніку та особовий склад. 28 березня в місті зафіксували сім автобусів, що перевозили живу силу, які, імовірно, прямували на Запорізький напрямок. Росіяни продовжують тиснути на різних ділянках цього напрямку, проте здійснити тривалий наступ не мають достатніх сил.