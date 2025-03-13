Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що без централізованого постачання забезпечити місто водою неможливо. Проблема з нестачею води почалась ще на початку повномасштабного вторгнення.

Дивіться також "Не порушуватиму Конституцію": Зеленський сказав, які "червоні лінії" України

Проблема з водою – катастрофічна

За словами керівника Центру вивчення окупації, проблема з водою в Маріуполі досягла катастрофічного рівня. Старокримське водосховище – єдине місце, яке забезпечує водою централізоване водопостачання в Маріуполі.

Там просто критичне обміління. Лише за зиму втратили близько 7 – 8 метрів, тобто рівня води. Це шалені темпи, крім того, наступила весна. Це призведе до того, що влітку в Маріуполі просто не буде води,

– наголосив Андрющенко.

Поновити ж постачання води не вийде, адже водосховище було останнім джерелом питної води в Маріуполі. Залишається чекати, що російська окупаційна влада буде з цим робити. Адже забезпечити водою місто, в якому проживає приблизно 200 тисяч осіб без централізованого забезпечення неможливо.

Він додав, що проблема почалась ще у 2022 році, особливо після підриву Каховської ГЕС. Ситуація погіршувалась, але окупанти нічого не робили. Під загрозою, крім Маріуполя, тепер є вся приазовська частина Донецької області.