Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что без централизованного снабжения обеспечить город водой невозможно. Проблема с нехваткой воды началась еще в начале полномасштабного вторжения.

Смотрите также "Не буду нарушать Конституцию": Зеленский сказал, какие "красные линии" Украины

Проблема с водой – катастрофическая

По словам руководителя Центра изучения оккупации, проблема с водой в Мариуполе достигла катастрофического уровня. Старокрымское водохранилище – единственное место, которое обеспечивает водой централизованное водоснабжение в Мариуполе.

Там просто критическое обмеление. Только за зиму потеряли около 7 – 8 метров, то есть уровня воды. Это бешеные темпы, кроме того, наступила весна. Это приведет к тому, что летом в Мариуполе просто не будет воды,

– подчеркнул Андрющенко.

Возобновить же поставки воды не получится, ведь водохранилище было последним источником питьевой воды в Мариуполе. Остается ждать, что российская оккупационная власть будет с этим делать. Ведь обеспечить водой город, в котором проживает примерно 200 тысяч человек без централизованного обеспечения невозможно.

Он добавил, что проблема началась еще в 2022 году, особенно после подрыва Каховской ГЭС. Ситуация ухудшалась, но оккупанты ничего не делали. Под угрозой, кроме Мариуполя, теперь есть вся приазовская часть Донецкой области.