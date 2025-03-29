Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що окупанти також продовжують переміщувати військову техніку через Маріуполь. Переважно це всілякі БМП. Інколи фіксують танки, але зазвичай їх перекидають на ремонт.

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Чи може бути посилення наступу на Півдні

Як наголосив Андрющенко, 28 березня зафіксували сім автобусів з особовим складом. Найімовірніше, вони будуть посилювати ворога на Запорізькому напрямку.

Окупанти продовжують здійснювати невеликі наступальні дії на різних ділянках Запорізького напрямку. Можливо, у майбутньому вони й спробують активніше лізти вперед. Але поки про це зарано говорити.

Розуміємо, що вони там накопичуються. І рано чи пізно це все може піти вперед. Чи достатньо, за нашими спостереженнями, тієї сили, щоб забезпечити тривалий наступ? Ні, наразі недостатньо,

– розповів Андрющенко.

Додамо, як розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, окупанти нарощують штурми малими групами на Півдні. Але тут йдеться не про підготовку до масштабного наступу, а про тактичні дії, щоб захопити позиції.