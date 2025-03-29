Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин пояснив 24 Каналу, що ворогу доведеться подолати кілька водойм та острови, які перебувають під контролем України. Це, за його словами, наразі неможливо.

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Чому Росія не зможе дійти до Миколаєва та Одеси

За словами речника Сил оборони Півдня, загрозу окупації Миколаївщини та Одещини наразі важко уявити, оскільки лінія бойового зіткнення на цьому напрямку проходить через річище Дніпра, і острови в цій зоні під контролем України.

Щоб здійснити сухопутні операції, ворог має форсувати не одну водну перешкоду, а кілька проток. Потім йому потрібно буде захопити Херсон і продовжити наступ. Але після цього на шляху росіян стоятиме річка Південний Буг, що також є серйозною природною перешкодою.

Тому людина, яка заявляє, що росіяни можуть здійснити сухопутні операції, захопити Миколаїв, Херсон, Одесу і рухатися до Придністров'я, або не знає мапи, або спілкується з російським генштабом і знає їхні плани,

– пояснив Владислав Волошин.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує новий наступ на Харківщині та Сумщині навесні цього року.