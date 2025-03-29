Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW. Про подібні наміри ще у 2022 році говорив ексміністр оборони Росії Сєргєй Шойгу.

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Що відомо про реорганізацію

За словами російського диктатора, у 2025 році дивізіями стануть 2 бригади, зокрема 155-та морська піхотна бригада Тихоокеанського флоту. Ще 2 бригади реорганізують у 2026 році, а останню – у 2027 році.

Окрім того, командира 155-ї бригади генерал-майора Міхаіла Гудкова призначили заступником командувача військово-морського флоту Росії.

За даними Інституту дослідження війни, наразі у складі збройних сил агресора є 5 морських піхотних бригад: 40-ва і 155-та морські піхотні бригади Тихоокеанського флоту, 336-та морська піхотна бригада Балтійського флоту, 61-ша морська піхотна бригада Північного флоту і 810-та морська піхотна бригада Чорноморського флоту.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Шойгу вже заявляв про намір сформувати 17 нових маневрових дивізій, включаючи розширення 5 наявних морських піхотних бригад. Однак у січні 2023 року він ділився планами створити лише 12 нових дивізій до 2026 року, не згадуючи про морську піхоту.

До слова, реформування відбувається і в українських збройних силах – їх переведуть на систему управління "корпус – бригада". Перейти на корпусну систему ще у 2022 році пропонував Валерій Залужний.