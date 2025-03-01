Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Олександра Сирського в інтерв'ю для "Бомбардир".

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Реорганізація української армії

Відповідно до концепції реформування та реорганізації Збройних Сил України їх планується перевести на систему управління "корпус-бригада".

"Ми просто порахували і обрали найбільш оптимальний шлях, щоб менше було органів управління, щоб було менше витрат, адже реорганізація досить затратна річ і, звичайно, нам ці гроші потрібні в першу чергу на забезпечення боєприпасами, озброєнням, а не на створення зайвих структур", – розповів Сирський.

Але Головнокомандувач підкреслив, що ця реорганізація потрібна.

"Власне, один із тих напрямків, якими ми йдемо. Це нам потрібно і ми робимо це навіть під час війни", – підкреслив Сирський.

Він зазначив, що реорганізація армії – непроста історія і потрібно провести непрості заходи.

Чому ми кажемо реорганізація Збройних Сил в умовах війни. Ми повинні і зараз йдемо таким шляхом, щоб це було з найменшими втратами, найменшим переміщенням частин. Зараз буде так, як це оптимально,

– зазначив Головнокомандувач.

Він зазначив, що після війни, можливо, знову доведеться переглянути склад цих корпусів і "більше привʼязуватися до територіального принципу, а не зараз до розміщення бригад бойових порядках".

Нагадаємо, що про перехід на корпусну структуру у ЗСУ почали говорити ще у листопаді 2024 року.

Наприкінці лютого під час форумі "Україна. Рік 2025" Олександр Сирський зазначив, що "поступово переходимо від тимчасових органів управління військами, оперативно-тактичних угруповань до постійної корпусної системи". За словами Сирського, система з оперативно-тактичними угрупуваннями не така ефективна, як корпусна.