Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Александра Сырского в интервью для "Бомбардир".

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Реорганизация украинской армии

В соответствии с концепцией реформирования и реорганизации Вооруженных Сил Украины их планируется перевести на систему управления "корпус-бригада".

"Мы просто посчитали и выбрали наиболее оптимальный путь, чтобы меньше было органов управления, чтобы было меньше расходов, ведь реорганизация достаточно затратная вещь и, конечно, нам эти деньги нужны в первую очередь на обеспечение боеприпасами, вооружением, а не на создание лишних структур", – рассказал Сырский.

Но Главнокомандующий подчеркнул, что эта реорганизация нужна.

"Собственно, одно из тех направлений, которыми мы идем. Это нам нужно и мы делаем это даже во время войны", – подчеркнул Сырский.

Он отметил, что реорганизация армии – непростая история и нужно провести непростые мероприятия.

Почему мы говорим реорганизация Вооруженных Сил в условиях войны. Мы должны и сейчас идем таким путем, чтобы это было с наименьшими потерями, наименьшим перемещением частей. Сейчас будет так, как это оптимально,

– отметил Главнокомандующий.

Он отметил, что после войны, возможно, снова придется пересмотреть состав этих корпусов и "больше привязываться к территориальному принципу, а не сейчас к размещению бригад в боевых порядках".

Напомним, что о переходе на корпусную структуру в ВСУ начали говорить еще в ноябре 2024 года.

В конце февраля во время форума "Украина. Год 2025" Александр Сырский отметил, что "постепенно переходим от временных органов управления войсками, оперативно-тактических группировок к постоянной корпусной системе". По словам Сырского, система с оперативно-тактическими группировками не такая эффективная, как корпусная.