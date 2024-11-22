Об этом пишет Суспільне со ссылкой на источники в ВСУ, сообщает 24 Канал.

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Система "корпус-бригада" в ВСУ

Собеседник отметил, переход на систему "корпус-дивизия" потребует в разы больших человеческих, финансовых и материальных ресурсов, что Украина сейчас себе не может позволить. Зато система "корпус-бригада" позволит существенно сэкономить.

Заметим, ранее в Ukrainian Military Pages со ссылкой на источники сообщали, что в Сухопутных войсках продолжается формирование четвертого армейского корпуса. Сейчас есть три, –9, 10 и 11 (бывший Корпус резерва). Еще по одному корпусу в ДШВ (Корпус быстрого реагирования) и Морской пехоте.

Издание отметило, что каждый из армейских корпусов объединяет 4 – 5 механизированных (штурмовых, пехотных) бригад, разведывательный полк или батальон и другие отдельные подразделения боевого и тылового обеспечения.

Командует корпусом – генерал-майор, начальник штаба и заместитель – бригадные генералы. Всего в командовании каждого корпуса 3 генерала.

Милитарный заметил, что создание армейских корпусов обусловлено необходимостью иметь соединения, способные решать боевые задачи на самостоятельном направлении.