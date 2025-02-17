Таким "будівництвом" ворог хоче відвернути увагу маріупольців від проблем у місті. Про це 24 Каналу розповів керівник “Центру вивчення окупації” Петро Андрющенко, зауваживши, що зараз головна проблема – відсутність житла для місцевих.

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Що хочуть зробити з "Азовсталлю"

Негаразди на окупованих територіях посилюються конфліктом між так званим головою Донеччини Денисом Пушиліним і російським урядовцем Сергієм Кирієнком. Тому історія з нібито "відновленням" території комбінату може бути лише інформаційною кампанією Кремля, щоб "перебити" внутрішні розбіжності.

Росіяни повідомили, що замість "Азовсталі" будуватимуть парк розваг, а до 2035 року він стане "унікальним туристичним місцем". Там розмістять готелі, відпочинкові зони, магазини та навіть музеї. Але все це не новина.

Про створення парку розваг говорили ще в серпні 2023 року. Цей проєкт зробили маріупольці, які ще до повномасштабної війни займалися схожою діяльністю. Це так звані "активісти", яким байдуже, з якою владою працювати,

– розповів Петро Андрющенко.

Він додав, що ці люди вміють робити гарні презентації, "продавати" їх, зацікавлювати інвесторів. Росіяни вирішили скористатися цим проєктом, бо нічого іншого їм не потрібно було вигадувати.

"Азовсталь" – це тригер для окупантів. Тому вони взяли проєкт, а 14 лютого масово поширили про нього інформацію. Насправді реалізувати його взагалі неможливо. Згідно з доповіддю гауляйтера Маріуполя, лише на розмінування "Азовсталі", за умови повного припинення бойових дій, знадобиться 13 років", – наголосив Андрющенко.

Після розмінування буде потрібна рекуперація, тобто повне очищення комбінату від забруднення, шкідливих речовин. Зокрема мовиться про коксохімічне виробництво, яке там було, росіяни не зважали на це, коли бомбардували завод. Отже, загалом може знадобиться близько 25 років, щоб принаймні почати думати про нове будівництво на цьому місці.