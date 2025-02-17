Таким "строительством" враг хочет отвлечь внимание мариупольцев от проблем в городе. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель “Центра изучения оккупации” Петр Андрющенко, отметив, что сейчас главная проблема – отсутствие жилья для местных.

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Что хотят сделать с "Азовсталью"

Неурядицы на оккупированных территориях усиливаются конфликтом между так называемым главой Донетчины Денисом Пушилиным и российским чиновником Сергеем Кириенко. Поэтому история с якобы "восстановлением" территории комбината может быть лишь информационной кампанией Кремля, чтобы "перебить" внутренние разногласия.

Россияне сообщили, что вместо "Азовстали" будут строить парк развлечений, а к 2035 году он станет "уникальным туристическим местом". Там разместят гостиницы, зоны отдыха, магазины и даже музеи. Но все это не новость.

О создании парка развлечений говорили еще в августе 2023 года. Этот проект сделали мариупольцы, которые еще до полномасштабной войны занимались похожей деятельностью. Это так называемые "активисты", которым безразлично, с какой властью работать,

– рассказал Петр Андрющенко.

Он добавил, что эти люди умеют делать хорошие презентации, "продавать" их, заинтересовывать инвесторов. Россияне решили воспользоваться этим проектом, потому что ничего другого им не нужно было придумывать.

"Азовсталь" – это триггер для оккупантов. Поэтому они взяли проект, а 14 февраля массово распространили о нем информацию. На самом деле реализовать его вообще невозможно. Согласно докладу гауляйтера Мариуполя, только на разминирование "Азовстали", при условии полного прекращения боевых действий, понадобится 13 лет", – подчеркнул Андрющенко.

После разминирования потребуется рекуперация, то есть полная очистка комбината от загрязнения, вредных веществ. В частности говорится о коксохимическом производстве, которое там было, россияне не учитывали это, когда бомбили завод. Так что, в целом может понадобится около 25 лет, чтобы по крайней мере начать думать о новом строительстве на этом месте.