Такое мнение высказал 24 Каналу руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, отметив, что происходит новая волна войны между ГРУ России, к которому приближен Кириенко, и ФСБ, "говорящей головой" которой является Пушилин. Это свидетельствует о тотальной смене в политике России.

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Дошла очередь Пушилина

Андрющенко рассказал, что этот процесс начался с Запорожской области. Там открылся таможенный пункт в порту Бердянске, который контролирует ГРУ, также так называемый "губернатор" оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий уволил всех россиян, которые окружали его и являются представителями клана Пушилина.

Теперь дошла очередь самого Пушилина, и в этом заиграли роль видеообращения от жителей Мариуполя к Путину, в которых они жаловались, как все плохо в городе, на который Кремль тратит кучу денег. А потом Кириенко, который занимает должность первого заместителя руководителя администрации Путина, озвучил, что это прямая вина Пушилина,

– сказал руководитель "Центра изучения оккупации".

Также Покровск и Торецк остаются под контролем Украины, а "победы", о которых отчитывается Пушилин, вовсе не являются таковыми. За это кто-то должен быть виновным, и он, вероятно, станет таковым.

Думаю, что скоро мы увидим смену оккупационного руководства Донецкой области. Возможно, что даже из Пушилина сделают очередную жертву, чтобы мобилизовать народ Донецкой области,

– предположил он.

Что касается Кириенко, то его в последнее время стало слишком много на оккупированных территориях. Он становится единственной "говорящей головой" этих регионов и тем, к кому потянулись все чиновники и влиятельные люди оттуда. Они уже выстраиваются к нему в очередь, а не к Пушилину.

Поэтому точно будет весело. Я "болею" за обе стороны. Как бы оно не произошло, но влиятельных коллаборационистов в результате этого противостояния точно станет меньше. Также будет социальная нестабильность и еще больше денег будет украдено,

– отметил Петр Андрющенко.

Кроме того, по его мнению, фсбшникам, которые будут заняты сохранением собственных финансовых потоков, сейчас будет не до наших партизан. Это открывает нам дополнительные возможности, которыми должно воспользоваться наше движение опора на всех оккупированных территориях.

Напомним, что россияне отбирают жилье, имеющее признаки "бесхозяйственного имущества", во временно оккупированном Мариуполе. Оккупанты на фоне протестов местных жителей, которые живут в подвалах и требуют предоставить им жилье, выкладывают списки "бесхозного имущества". Они хотят отобрать жилье у людей, которые выехали из Мариуполя, и отдать его другим.