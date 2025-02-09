Президент Владимир Зеленский считает, что Украина сможет вернуть оккупированные территории, когда Россия будет слабой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ITV News.

Смотрите также "Закончится через 2 месяца": пропагандисты активно готовят россиян к "концу войны"

Россия будет слабой

Зеленский отметил, что именно Россия нарушила суверенитет.

Поэтому в момент, когда Россия будет слабой – а она будет, безусловно – в этот момент все вернется,

– объяснил он.

В то же время он очертил, как это может произойти. По словам украинского лидера, наша задача – чтобы все вернулось чем раньше и дипломатическим путем. Зеленский отметил, что потери людей – это очень болезненно.

Люди важнее всего,

– подчеркнул он.

Украинский президент уверен, что украинский флаг увидят над теми городами, которые Россия захватила.

Владимир Зеленский считает, что для окончания войны в 2025 году есть все возможности, но для этого нужны условия, в частности тотальные санкции против России и сильные гарантии безопасности для Украины.