Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна зможе повернути окуповані території, коли Росія буде слабкою. Про це пише 24 Канал із посиланням на ITV News.
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Росія буде слабкою
Зеленський наголосив, що саме Росія порушила суверенітет.
Тому в момент, коли Росія буде слабкою – а вона буде, безумовно – в цей момент все повернеться,
– пояснив він.
Водночас він окреслив, як це може статись. За словами українського лідера, наше завдання – щоб усе повернулось чим раніше та дипломатичним шляхом. Зеленський зазначив, що втрати людей – це дуже болісно.
Люди важливіші за все,
– підкреслив він.
Український президент впевнений, що український прапор побачать над тими містами, які Росія захопила.
Володимир Зеленський вважає, що для закінчення війни у 2025 році є всі можливості, але для цього потрібні умови, зокрема тотальні санкції проти Росії та сильні гарантії безпеки для України.