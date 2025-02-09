Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна зможе повернути окуповані території, коли Росія буде слабкою. Про це пише 24 Канал із посиланням на ITV News.

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Росія буде слабкою

Зеленський наголосив, що саме Росія порушила суверенітет.

Тому в момент, коли Росія буде слабкою – а вона буде, безумовно – в цей момент все повернеться,

– пояснив він.

Водночас він окреслив, як це може статись. За словами українського лідера, наше завдання – щоб усе повернулось чим раніше та дипломатичним шляхом. Зеленський зазначив, що втрати людей – це дуже болісно.

Люди важливіші за все,

– підкреслив він.

Український президент впевнений, що український прапор побачать над тими містами, які Росія захопила.

Володимир Зеленський вважає, що для закінчення війни у 2025 році є всі можливості, але для цього потрібні умови, зокрема тотальні санкції проти Росії та сильні гарантії безпеки для України.