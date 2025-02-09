Зокрема, ведучий пропагандистського каналу "Соловйов LIVE" Борис Якименко раптом заявив, що війна в Україні завершиться через кілька місяців, пише 24 Канал. За його словами, усі "Z-патріоти" які не підтримають зупинення війни – просто "нехороші люди, які звикли наживатися на крові".

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"Потрібно виконувати накази "царя"

Кремлівський посіпака заявив, що, мовляв, російському диктатору Владіміру Путіну видніше, коли потрібно закінчити так звану "сво". А якщо хтось не погоджується, то він "проти Росії". Адже, на думку пропагандистів, народ повинен сліпо вірити усім наказам свого "царя".

Очевидно, що через місяць – два "сво" закінчиться. Наступить мир, якого багато хто, м'яко кажучи, чекає з жахом. Причому мені цікаво, як зійшлися уся "патріотична тусовка" і ліберали, які втікали з країни. Вони говорять майже одними словами: "Не потрібно миру, це договірняки",

– бідкався він.

Згодом Якименко почав істерити, що "противники миру" наживаються на так званій "сво". Він порадив їм поспілкуватися із російськими окупантами, які вже, очевидно, втомилися воювати.

"З'явився цілий прошарок людей, який з жахом думає про те, що може бути укладений мир. Тому що для них це невигідно. Тому сьогодні повинні розуміти, що якщо Путін щось вирішить, то ми як люди, які голосували за нього, повинні прийняти це рішення. Без умов. Тому що йому видніше, як завершити "сво", – волав пропагандист.