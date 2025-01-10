Россияне достаточно серьезно относятся к таким протестным настроениям в Мариуполе. Это 24 Каналу отметил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

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"Это точно несколько тысяч мариупольцев. Всего появилось 11 таких видеообращений на разных ресурсах. Их обнародовали разного характера, от откровенных "дорогой Владимир Владимирович" до достаточно протестных и угрожающих. Россияне сегодня достаточно серьезно относятся к росту таких протестных настроений", – сказал он.

Людям раздают обещания

Петр Андрющенко отметил, что говорится о более 10 тысяч мариупольцах, однако точное количество трудно установить. Это микрорайоны, где проживало более 20 тысяч человек. Сейчас там только руины. Россия постоянно обещает все отстроить, предоставить местным жителям жилье, но так ничего и не делает. Сначала мариупольцев убеждали, что дадут квартиру на том же месте, где она раньше была, а впоследствии обещания менялись.

Сначала говорили, что квартиры прямо на этом месте будут, потом – обещали квартиры где-то рядом, впоследствии – просто в Мариуполе, еще позже – на оккупированной территории Донецкой области, в так называемой "ДНР", уже потом – что выплатят деньги. А теперь сказали, что просто "становитесь в очередь", как из Советского Союза, "когда мы достроим, что-то будем выдавать",

– подчеркнул он.

На самом деле Россия не будет выполнять никаких обещаний. На эти видеообращения жителей Мариуполя уже отреагировали Владимир Путин и вице-премьер Марат Хуснуллин. Прозвучали те же пустые слова, что люди якобы что-то получат недалеко от того, где у них были снесены дома. Однако в городе сегодня не строится ни одного дома, компенсационного жилья.

Наоборот – оккупанты строят ипотечное жилье. Россияне раскупили все дома. Те, что строятся, также продано еще до того, как началось строительство.

Накануне Нового года приезжал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Очень показательно 25 декабря он вручил ключи от новых компенсационных квартир людям в двух микрорайончиках, где в одном остался один дом, в другом – три дома.

"Как только он уехал, 26 декабря у людей забрали ключи. Сообщили, что дома не введены в эксплуатацию, ордера на людей не выписаны. Поэтому, возможно, когда-то. Возможно, даже и не им эти ключи будут переданы. То есть такая реальная ситуация с недвижимостью непосредственно в Мариуполе", – рассказал руководитель "Центра изучения оккупации".

В целом на других оккупированных территориях вообще ничего не строится. Например, в Донецке, начал строиться первый дом, но в ипотеку. Поэтому ожидать, что там что-то будет улучшаться, вообще не стоит.