Чего испугались оккупанты и для кого "зачищают" путь, рассказал 24 Каналу руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко. К слову, россияне снова перевозят боекомплекты и технику гражданским транспортом.

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Масштабная переброска техники через Мариуполь

В последнее время россияне постоянно делают такие облавы накануне большой переброски техники. В частности, на днях российские захватчики перебрасывают отремонтированную и модернизированную технику из Мариуполя, в частности частично из Новоазовского района и комбината Ильича, в направлении Волновахи.

По нашим данным, вероятнее всего, оккупанты потянут ее на Покровск. Колонна должна быть немалая и организованная,

– отметил Андрющенко.

Впрочем, судя по нытью россиян по Курщине, не исключено, что эту технику россияне могут переадресовать на Курское направление.

Облава в Мариуполе 5 января / видео: Петр Андрющенко

Россияне выгоняют мобильные группы, в которые входит несколько патрулей ГАИ, военная комендатура, росгвардия и ФСБшники, чтобы сопротивления было сложно понять, когда выехали колонны с техникой, куда движутся и осуществить видеофиксацию.

Останавливают всех подряд, проверяют, обыскивают и одновременно фильтруют,

– сказал руководитель "Центра изучения оккупации".

По его словам, 5 января захватчики устроили облаву в Кальмиусском районе Мариуполя недалеко от завода "Азовмаш" – это основной перекресток в направлении на Волноваху через Мариуполь по Никопольскому проспекту с комбината Ильича.

Россияне перебрасывают технику через Мариуполь / видео: Петр Андрющенко

Почему враг транспортирует технику гражданским транспортом

Россияне вернулись к практике перевозки боекомплектов и транспортировки техники гражданским транспортом. Андрющенко объяснил, что такая осторожность оккупантов связана со страхом перед украинскими дронами.

Враг сделал на самом деле простой вывод – для того, чтобы безопасно перевозить значительное количество боекомплектов, проще использовать гражданский транспорт. Впрочем, это не новая практика,

– отметил руководитель "Центра изучения оккупации".

По его словам, к этим стандартам россияне возвращаются каждый раз, когда по их логистическим цепям возникают определенные проблемы или определенные опасения того, что на ходу им могут нанести поражение.

Для обеспечения безопасности помещения оккупанты используют гражданский транспорт:

его сложно обнаружить на ходу, перевозит ли этот транспорт военные грузы, или гражданские;

он движется в гражданском потоке и достаточно сложно нанести удар без поражения всех гражданских, находящихся рядом;

также это гарантирует абсолютно безопасные места стоянки. Они системно останавливаются ночевать, как и фуры, везущие гражданские грузы или едущие пустыми из Крыма, между проспектом Строителей и улицей Куприна.

"Единственное, что наши люди в Мариуполе уже обучены и понимают, как отличать", – добавил Андрющенко.

К слову, россияне сосредотачивают свои резервы в определенных зонах, где их было бы трудно зафиксировать украинским силам. Оккупанты используют Никольскую громаду на севере Мариупольского района, ближе к Большой Новоселке, для переброски ресурсов.