Росіяни досить серйозно ставляться до таких протестних настроїв у Маріуполі. Це 24 Каналу зауважив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

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"Це точно кілька тисяч маріупольців. Усього з'явилось 11 таких відеозвернень на різних ресурсах. Їх оприлюднили різного характеру, від відвертих "дорогой Владимір Владиміровіч" до достатньо протестних та загрозливих. Росіяни на сьогодні достатньо серйозно ставляться до зростання таких протестних настроїв", – сказав він.

Людям роздають обіцянки

Петро Андрющенко зазначив, що мовиться про понад 10 тисяч маріупольців, однак точну кількість важко встановити. Це мікрорайони, де мешкало понад 20 тисяч людей. Зараз там лише руїни. Росія постійно обіцяє усе відбудувати, надати місцевим жителям житло, але так нічого й не робить. Спочатку маріупольців переконували, що дадуть квартиру на тому ж місці, де вона раніше була, а згодом обіцянки змінювались.

Спочатку казали, що квартири прямо на цьому місті будуть, потім – обіцяли квартири десь поруч, згодом – просто у Маріуполі, ще пізніше – на окупованій території Донецької області, у так званій "ДНР", уже потім – що виплатять гроші. А тепер сказали, що просто "ставайте у чергу", як з Радянського Союзу, "колись ми добудуємо, щось будемо видавати",

– підкреслив він.

Насправді Росія не буде виконувати жодних обіцянок. На ці відеозвернення мешканців Маріуполя вже відреагували Владімір Путін та віцепрем'єр Марат Хуснуллін. Прозвучали ті ж самі пусті слова, що люди нібито щось отримають недалеко від того, де в них були знесені будинки. Однак у місті сьогодні не будується жодного будинку, компенсаційного житла.

Навпаки – окупанти будують іпотечне житло. Росіяни розкупили усі будинки. Ті, що будуються, також продані ще до того, як почалось будівництво.

Напередодні Нового року приїжджав віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін. Дуже показово 25 грудня він вручив ключі від нових компенсаційних квартир людям у двох мікрорайончиках, де в одному лишився один будинок, в іншому – три будинки.

"Як тільки він поїхав, 26 грудня в людей забрали ключі. Повідомили, що будинки не введено в експлуатацію, ордери на людей не виписано. Тому, можливо, колись. Можливо, навіть і не їм ці ключі будуть передані. Тобто така реальна ситуація з нерухомістю безпосередньо в Маріуполі", – розповів керівник "Центру вивчення окупації".

Загалом на інших окупованих територіях взагалі нічого не будується. Наприклад, у Донецьку, почав будуватися перший будинок, але в іпотеку. Тому очікувати, що там щось буде покращуватись, взагалі не варто.