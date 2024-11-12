Россия хочет создать иллюзию мира, рассказать, что на оккупированных территориях, якобы, нет войны. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя, отметив, что оккупанты уже создали и экономические предпосылки, чтобы в города переехало как можно больше людей.

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Что означает странный приказ оккупационной власти

Советник городского головы Мариуполя объяснил, что это вполне последовательная история вокруг Донецкой области. Этот странный приказ направлен не так на жителей оккупированных территорий этой области, как на оккупированный Мариуполь и людей, которых россияне "мотивируют" заселяться на оккупированные территории.

Вся эта бумажка указывает, что это (оккупированная часть Донецкой области – 24 Канал) якобы "глубокий тыл, войны нет и Россия там навсегда",

– подчеркнул Андрющенко.

Оккупационная власть, по его словам, рассказывает местным жителям "сказочки" для того, чтобы продолжал работать рынок ипотек, приезжали россияне, которым создают информационный "пузырь" и иллюзию мирного времени. На территории оккупированного Мариуполя уже даже переехали полноценно работать крупные российские банки, которые ранее подобных городов держались в стороне.

Кроме того, российская оккупационная власть и власть на территории России после прилетов украинских дронов всегда сообщает, что, якобы, все БпЛА удалось сбить и нет повреждений. Это еще раз подчеркивает пропаганду и попытки навязать мысли, что у них "все хорошо".

С российской стороны ситуация выглядит кардинально иная, чем есть на самом деле. У них даже Мариуполь – это дальний тыл, где очень спокойно, куда нужно переезжать,

– отметил советник городского головы Мариуполя.