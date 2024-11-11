Что изменилось на вражеских полигонах, в частности в Бабах-Тараме, в разговоре с 24 Каналом рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. Больше деталей – далее в материале.

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Из-за атаки по Мариуполю у россиян проблемы с ПВО

В ночь с 9 на 10 ноября в районе аэропорта Мариуполя раздавались взрывы. Атаковали место базирования ПВО оккупантов. Потом был пожар. Сколько времени горело? Получилось ли повредить технику?

Пылало где-то около часа. Это зафиксировали наши люди на месте. Относительно повреждения техники была информация, что поразили определенный расчет сил ПВО. Здесь надо объяснить. Расчет ПВО – это не только пусковые системы, это еще и радары, много вспомогательной техники и людей, которые к этому привлечены.

По нашей информации там базировались С-300. Неподалеку расположены "Торы", систематически появляются "Буки". Поэтому один из расчетов точно пострадал. Наши инсайдеры видели и слышали от оккупационных властей, что есть поражения.

Нужно больше времени, чтобы понять, что именно поразили – радар ли это, или пусковая система, или системы связи и обеспечения, и есть ли пострадавшие среди личного состава. Все это выясняется. В последнее время немного труднее стало это делать, учитывая чистки.

Очень приятно, что мы видим системную работу. Вчера около часа дня примерно в той же зоне зафиксировали, что сработала система ПВО якобы по беспилотнику. Наши люди говорили, что видели старт, но сбивания не было. Затем вечером где-то в 23 часа зафиксировали поражение системы ПВО. Далее в 23:45 – 23:50 мы увидели, что наши дроны нанесли удары возле Каменск-Шахтинского в Ростовской области.



Место атаки / Петр Андрющенко

Стало понятно, что поражение системы ПВО в Мариуполе нарушило работу первого эшелона обороны оккупантов. Наши дроны прорвались. Кстати, в Каменск-Шахтинском расположена военная база и там уже взрывалось через 45 минут.

Поэтому видим системную работу. Надеемся, что будет продолжение этой истории. А мы будем устанавливать, насколько серьезно пострадала система ПВО оккупантов и что с ней происходит.

Что россияне привезли на балкере поздно вечером

Накануне вечером морской балкер зашел в Мариупольский порт, а затем вышел. Все сделали рекордно быстро. Вы говорили, что на разгрузку и загрузку россияне потратили менее суток. Известно ли, что они перевозили?

Этот балкер, вероятнее всего, поехал с углем. Что он привез? Это отдельная история. Мы уверены, что на этот раз это был военный груз. Его разгружали сразу с балкера в железнодорожные вагоны. К тому же балкер зашел поздно вечером и стал на разгрузку и загрузку возле причала, с которого сложно фиксировать, происходящее. Россияне знают это. А этот причал неудобен для разгрузки и загрузки.

За сутки до того они отдельно выпускали земснаряд, который расчищал канал, чтобы балкер зашел. Это очень интересная история. До этого мы не наблюдали, чтобы отдельно под балкеры расчищали канал. Во-первых, это свидетельствует о беде с Азовским морем. Учитывая все, меняется течение и из-за этого слишком быстро заиливается канал, поэтому они вынуждены чистить его гораздо чаще.

Во-вторых, мы понимаем, для чего расчищали канал. Сегодня опять на загрузку зашел очередной балкер. Уже стал под загрузку углем. Приехал поезд, как и в предыдущий раз, из Луганской области. Учитывая темп, как загружают, то завтра – послезавтра балкер покинет акваторию Мариупольского порта. Видно, что в России стартовал отопительный сезон и они будут использовать украинский уголь, поэтому такая номенклатура грузов.

Большая страна покупает ворованный из Мариуполя металлолом

Интересная тенденция с углем. До того было зерно, теперь перешли на уголь. Никакого тотального движения по металлолому пока что не наблюдаем. Тут могут быть разные причины. В любом случае все это связано с геополитической ситуацией – не обошлось и без выборов в США. Вероятнее всего, страна-покупатель этого металлолома не хочет огласки, потому что все находятся в неопределенности.

Так что, наверное, история с металлоломом продолжится уже в следующем году. А вот уголь воруют. Уверен, что будут системно вывозить. В Мариупольский порт уже завезли намного больше угля, чем на 1 – 2 балкера. Ссыпают на причал, а потом перегружают на суда. Так же до того грузили зерно, даже с тех же причалов грузят.

Интересно будет, когда вывезут уголь, а потом начнут вывозить зерно. То у кого-то будет очень "неплохое" зерно по качеству. По крайней мере первые грузы.

Можете раскрыть детали, что это за страна-покупатель, которая не хочет светиться в инфополе?

Мы обращались к международному журналистскому сообществу расследователей, которые разоблачали движение металлолома. Много историй вместе делали. Согласно гипотезам, это, вероятнее всего, либо Китай, либо Индия.

По тому, как "замолчала" история с металлоломом, то это Китай. Им не нужны дополнительные истории, связанные с мародерством и похищением. Они не хотят, чтобы это попало в публичное пространство. Там понимают, что сегодня-завтра станет известно, кто это был, а они этого не хотят.

Почему Китай? У них есть большой кусок белой металлургии. Им позарез нужен металлолом, а Мариуполь способен на несколько лет загрузить любую белую металлургическую отрасль любого государства. Это просто "золотая жила" с точки зрения металлолома.

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Впрочем, как будет дальше – увидим. Очень странно, что первая тестовая партия пошла, а потом все замерло. Это необычно. Должна быть какая-то другая причина. Погода сейчас не такая, чтобы останавливать навигацию. Точно еще месяц активной навигации может быть, но мы не видим никакого движения. Поэтому я думаю, что это прежде всего связано с геополитической ситуацией в мире. Косточки домино сейчас движутся не в пользу Рамзана Кадырова и его прихотям использовать все как можно больше.

Есть ли у оккупантов проблемы с железной дорогой

Вы упоминали, что загружали все напрямую с балкера на железнодорожные вагоны. В вашем телеграм-канале появилось видео с локомотивом, который направляется в порт. Вагонов не видим. Можно ли утверждать, что у россиян на полную заработало железнодорожное сообщение?

Да, можно. Относительно тепловозов, которые движутся без вагонов. Тепловозное депо находится на территории Мариупольского железнодорожного вокзала, это рядом с морем, но далеко от порта. Этот тепловоз выходит из депо и едет в порт для маневрирования. Потом уже на него цепляют уже вагоны и он едет с грузом, хоть и недалеко. До Ростова такой тепловоз не доедет.

Скорее всего, они перегоняют все на близкие к Мариуполю станции. Там уже цепляют другой тепловоз, который едет в Россию. Все это указывает, что железная дорога полноценно работает. Им пока нечем тотально загрузить эту железную дорогу, но здесь вопрос времени. Посмотрим на эти 18 километров железной дороги, которые россияне восстанавливают – как только они это сделают, то железная дорога заработает с другой интенсивностью.

Может быть история, что навигация из Мариупольского порта остановится, однако из Ростова через Волноваху и дальше на Запорожскую область или в Крым эта железная дорога будет работать.

Наши OSINT-специалисты систематически изучают спутниковые снимки. Мы видим, что постоянно идет движение поездов и в сторону Донецка, в сторону Волновахи, и в сторону Иловайска. Железная дорога работает. Видим, что они ремонтируют полотно возле Угледара. Самый пессимистический сценарий – они закончат все в конце ноября. Если будет плохая погода или интенсивные бои на этом направлении, то все перенесется на следующий год.

Они пробуют это быстро сделать. Там всего нужно до 20 – 25 километров полотна починить. С этим они, к сожалению, точно справятся, и это на самом деле печально.

Есть хорошая новость с оккупированных территорий

В течение недели происходили активные действия на полигоне в районе поселка Бабах-Тарама, на побережье Азовского моря, а также в населенном пункте Куликовское Бердянского района в Запорожской области. Там якобы впервые тренировались новоконтрактники вместе с оккупантами, которые были отведены на ротацию. Что они там отрабатывали?

Отрабатывали слаживание. Тренируют новоконтрактников, со ствольной артиллерией, стрелковым оружием.

Однако это скорее хорошая новость, чем плохая. Нельзя говорить, что этот полигон когда-то тотально не работал. Вся агломерация, начиная от Мариуполя – поселка Мелекино, Белосарайской косы, Ялты, Юрьевки, Урзуфа, Куликовского, Бабах-Тарами, до Новопетровского полигона, до Бердянска, – все эти базы всегда были заполнены оккупантами.

Они бывали пустыми, когда кого-то оттренировали и отправили на фронт, и пока новые ехали на их место. Но никогда не было такого, чтобы они стояли вместе с теми, кого отвели от линии фронта. Это означает, что новоконтрактников стало меньше, и россияне не насобирали такое количество, чтобы забить на 100% эти базы.

Где расположен поселок Бабах-Тарама: смотрите на карте

По нашему наблюдению, высвободилось 30%, которые и отвели подразделениям с севера, что были отправлены на ротацию, слаживание и доукомплектование. Это свидетельствует о том, что сегодня россияне, с учетом интенсивности потерь, которые они несут на поле боя, не успевают собирать необходимое количество людей, чтобы пополнять в ноль свой личный состав.

Они теряют на сегодня примерно 40 тысяч единиц личного состава в месяц, а собирают, условно, – 30 тысяч. То есть у них лаг в 10 тысяч солдат. Мы видим его сегодня визуально, в частности, на полигоне в Бабах-Тараме.

Если такая тенденция будет сохраняться, то это довольно неплохо. Это подкрепляет предположение, что 2025 год будет критическим для России, потому что даже человеческий ресурс, а именно, контрактники, – не безграничен. Сейчас мы находимся в точке, когда можем, видимо, впервые услышать, увидеть в цифрах и в реальной ситуации – в подготовительных лагерях. Поэтому это, вероятнее всего, хорошая новость, насколько это возможно в текущих условиях.

Кроме того, в этой новости есть интересные оттенки. На снимках расположение оккупантов между Куликовским и Бабах-Тарамой зафиксировано после прошлонедельного поражения в районе Бердянска. Здесь хорошо видно, что они располагаются не непосредственно на базах отдыха, пансионатах и прочее, а пытаются растянуть свой личный состав по лесополосе, по посадкам, и базироваться там.

Таким образом они пытаются избежать удара украинских дронов или ракет. Это действительно затрудняет их поражение с одной стороны, с другой – минимизирует потери, даже если такое поражение происходит. Потому что все же кучность не такая плотная, когда они все вместе живут на территории, например, одной базы отдыха. То есть они чувствуют тревожность, и это довольно неплохо.

Что россияне везли через Мариуполь

Также россияне за последнее время к этому полигону накатали новые дороги, которые не совпадают с асфальтовыми. Это не сокращение, а попытка избежать прямых асфальтовых дорог для того, чтобы не было зафиксировано их перемещение.

Это факт местами с обнадеживающими оттенками. Действительно, хорошая новость, потому что прежде всего есть динамика спада. Она подкрепляется тем, что есть перемещение непосредственно на линию фронта через Мариуполь в Розовско-Пологовском направлении, в сторону Курахово, где идут боевые действия. Это уже не те накопления, которые были раньше. Россияне фактически бросают новые подразделения с колес в эту "мясорубку".

Также очень большое количество побитой техники тянется на территорию комбината Ильича на ремонт. Такого раньше не было. Это и БМП, и БТР, и танки – по несколько единиц. Каждый день лафетами они завозят на территорию комбината, где уже открылась огромная база по ремонту. Ранее враг либо тратил технику на линии фронта, либо тянул ее гораздо дальше – в Ростов-на-Дону, в Ростовскую область. Ее было намного меньше, чем мы видим сегодня.

Россияне ползут вперед понемногу по области, но цену всего этого мы видим. Это точно не о панике и не о тотальной печали. У каждой медали есть две стороны. Мы о другой стороне медали, которую не все видят.

Также россияне в течение недели перебрасывали технику через Мариуполь. Они ее тянули в направлении Розовки – Пологи. Что они перевозили и был ли там личный состав?

Личный состав был и он доминировал в крытых "Уралах" или КАМАЗах. Заходили подразделения – личный состав, грузовики с боекомплектами, грузовики с хламом. Также частично заходило инженерное подразделение.

Двигались они непосредственно в направлении Розовка – Пологи и сразу на линию фронта. Их сразу бросают в котлы и в бой. Таким образом пытаются пополнить те потери, которые они испытывают от своего системного наступательного потенциала.

Сейчас заходит гораздо меньше личного состава, чем когда они формировали резервы. Они очень быстро передвигаются. Резервов там тотально уже не осталось, все уже перемещены на линию фронта. Все участвуют в атакующих действиях. А эти заведения – пока не для ротации, по крайней мере на Кураховском направлении. Это дополнение к тому, что есть. Причем не дополнение в плюс, а попытка покрыть минус.

Россияне снова начали перевозить военные грузы гражданскими машинами. Они довозили эти грузы до города Приморск Запорожской области. Мы общаемся с "Атеш" по линии сопротивления, и они также наблюдают, что из Крыма направляются гражданские грузовики, в них загружены, вероятнее всего, ракеты, реактивная артиллерия, но точно не "Калибры".

Эти колонны гражданскими машинами сопровождают военные, которые прячутся внутри автомобилей. Если не успевают, то остаются ночевать на бульваре Шевченко в Мариуполе, это фактически центр современной застройки – новый центр города. Они там ночуют, ночью не двигаются, а утром продолжают движение.

Они так делают, потому что если даже точно знать, что это военная цель, но она расположена в жилой застройке, вряд ли мы будем атаковать. Там до ближайшего дома 20 – 30 метров, и если произойдет детонация, – это будет ужас.

Поэтому они пользуются своим "щитом" – с одной стороны, в другой – прячутся под видом гражданских. Это их типичная практика. Это тоже понятно, потому что в Бердянске был поражен на ходу железнодорожный поезд с топливом.

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Россияне очень быстро сориентировались, что мы далеко залетаем. У них есть определенное опасение, что дроны могут их достать на ходу, если они будут двигаться колоннами. Поэтому, чтобы обезопасить свои грузы, боекомплекты, если нужно везти на дальние расстояния, они прячутся в гражданские машины. Это довольно неплохая практика с точки зрения практичности.

Наши люди видят эту колонну, военных, которые сопровождают грузы в гражданских авто, только потому, что они где-то рядом. Когда они выезжают за город, набирают скорость, то отличить их в потоке других грузов – невозможно. Тем более, что на Крым идет достаточно большой поток машин. Невозможно установить, где действительно гражданское авто, а где военное, которое выдает себя за гражданское. Это намного усложняет (выявление – 24 Канал), плюс риски. Россияне, к сожалению, это очень хорошо осознают.

Кого враг зачистил в Мариуполе

В Мариуполе вроде бы началась новая волна чисток в самом городе. Росгвардейцы, которых в последнее время стало больше в городе, занимаются проверкой автотранспорта. Кого они в первую очередь останавливают?

Теперь всех подряд. На днях произошла интересная история. В топе были всевозможные граждане кавказской национальности, в Мариуполе их называют "бородачи". Состоялась зачистка именно кавказцев. Вероятно, снова кто-то куда-то убежал с каким-то оружием и его искали.

Они прочистили Мариупольский район и теперь стоят пока в Мариуполе. Им нечем заняться, поэтому зачищают и проверяют всех подряд. Причем, даже россиян, которые транзитом движутся через Мариуполь. Те, кто едут, с любой территории России в оккупированный Крым через Мариуполь, тоже подпадают под такую зачистку. В основном они просто нагоняют страх, агрессивных арестов пока нет.

Выглядит это страшно, однако наблюдаем дальше. Ближе к концу недели интенсивность их стала спадать. Надеемся, что их переведут куда-то дальше смотреть и сопровождать. Не скажу, что станет легче в другом месте на оккупированных территориях. Возможно, в Мариуполе станет немного медленнее, потому что в последнее время очень сильно его чистили.

Видим, что фсбшники также давно засиделись, время уже их отправлять на ротацию. Поэтому надеемся, что в той точке, когда очередная большая волна зачисток, повторных фильтраций закончится, в городе станет намного легче.

Хуже, чем в Мариуполе: Россия усилила призыв в Мелитополе

Появилась информация, что в селах вокруг этого Мелитополя оккупанты начали принудительный призыв на срочную службу в ряды армии России. Якобы ездит мобильная медбригада, проводит медицинский осмотр мужчин призывного возраста, сразу им устанавливают диагноз и принудительно или непринудительно, но агитируют вступать в ряды российской армии. Это правда?

Да, правда. На этот раз там это проходило достаточно агрессивно. Наши партнеры по сопротивлению, которые занимаются Мелитопольским направлением, признают, что такого еще не было. Такого мы не видели ни в Мариуполе, ни в Мариупольском и Бердянском районах.

Мелитополь пока что в топе. Там повыгребали из домов всех тех, кто подпадает под призыв, – это мужчины до 30 лет. Сразу штамп готов и поехали. Причем несмотря на иногда наличие или отсутствие российского паспорта. В Мелитополе происходит то же, что и в Мариуполе, но гораздо агрессивнее происходила агитация, изменения статуса со срочника на заключение контракта. Есть люди, которые заключали контракт, а есть те, кто выстоял и поехал отбывать наказание срочной службой в российской армии.

Также Евгений Балицкий, который руководит процессами в оккупированной части Запорожской области, пытается то же самое сделать по другим регионам. Это связано с тем, что Запорожская область не выполняет мобилизационную разнарядку по призыву и обеспечению мобилизации через заключение контрактов.

В то же время Донецкая область перекрывается достаточно эффективно мигрантами. Они все имеют российский паспорт и должны были находиться на воинском учете, поэтому их штрафуют и быстренько набирают штрафные штурмовые батальоны.

Поскольку мигрантов и других работающих представителей России на территории Запорожской области практически нет, они вынуждены набирать местных. Местные же не горят любовью к россиянам, и бежать в первых рядах, чтобы встать на воинский учет и идти в российскую армию, не очень хотят. По крайней мере в таких городах, как Мелитополь, Бердянск.

В Токмаке немного другая история, но в Мелитополе точно не хотят. Поэтому россияне начали прибегать к таким мерам. Что они еще придумают, будем дальше смотреть.