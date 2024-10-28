Об этом сообщили источники 24 Канала. Теперь оккупанты будут иметь проблемы с горюче-смазочными материалами, оружием и боеприпасами, ведь это возили по железной дороге.

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В Бердянске взорвали железнодорожный мост

О нескольких мощных взрывах в Бердянске местные жители сообщали в соцсетях вечером 27 октября. Как стало известно сейчас, в результате успешных диверсионных действий ГУР и местного движения сопротивления был взорван железнодорожный виадук (мост), расположенный между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту.

Источники 24 Канала отметили, что уничтожение моста полностью парализовало железнодорожное сообщение с Бердянском и как следствие невозможность подвоза горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов для оккупационных сил во временно оккупированном украинском городе.

И хотя местные оккупационные ресурсы и пропагандисты утверждают, что "все мосты стоят целые", никаких фото якобы целого моста они не демонстрируют,

– добавили источники.