Таку думку висловив 24 Каналу керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, зазначивши, що відбувається нова хвиля війни між ГРУ Росії, до якого наближений Кирієнко, і ФСБ, "говорящою головою" якої є Пушилін. Це свідчить про тотальну зміну в політиці Росії.

Читайте також Повернення територій під контроль України: Зеленський пояснив, у який момент це відбудеться

Дійшла черга Пушиліна

Андрющенко розповів, що цей процес розпочався із Запорізької області. Там відкрився митний пункт в порту Бердянську, який контролює ГРУ, також так званий "губернатор" окупованої Запорізької області Євгеній Балицький звільнив всіх росіян, які оточували його і є представниками клану Пушиліна.

Тепер дійшла черга самого Пушиліна, і в цьому заграли роль відеозвернення від жителів Маріуполя до Путіна, в яких вони жалилися, як все погано в місті, на який Кремль витрачає купу грошей. А потім Кирієнко, який обіймає посаду першого заступника керівника адміністрації Путіна, озвучив, що це пряма провина Пушиліна,

– сказав керівник "Центру вивчення окупації".

Також Покровськ та Торецьк залишаються під контролем України, а "перемоги", про які звітує Пушилін, зовсім не є такими. За це хтось має бути винним, і він, імовірно, стане таким.

Думаю, що скоро ми побачимо зміну окупаційного керівництва Донецької області. Можливо, що навіть з Пушиліна зроблять чергову жертву, щоб мобілізувати народ Донецької області,

– припустив він.

Щодо Кирієнка, то його останнім часом стало забагато на окупованих територіях. Він стає єдиною "говорящою головою" цих регіонів і тим, до кого потягнулися всі чиновники і впливові люди звідти. Вони вже вишукуються до нього в чергу, а не до Пушиліна.

Тому точно буде весело. Я "вболіваю" за обидві сторони. Якби воно не сталося, але впливових колаборантів внаслідок цього протистояння точно поменшає. Також буде соціальна нестабільність і ще більше грошей буде вкрадено,

– наголосив Петро Андрющенко.

Крім того, на його думку, фсбшникам, які будуть зайняті збереження власних фінансових потоків, зараз буде не до наших партизан. Це відкриває нам додаткові можливості, якими має скористатися наш рух опора на всіх окупованих територіях.

Нагадаємо, що росіяни відбирають житло, що має ознаки "безгосподарного майна", у тимчасово окупованому Маріуполі. Окупанти на тлі протестів місцевих жителів, які мешкають в підвалах та вимагають надати їм житло, викладають списки "безгосподарного майна". Вони хочуть відібрати житло у людей, які виїхали з Маріуполя, і віддати його іншим.