Про це 24 Каналу сказав депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що окупанти відкрито розповідають, як саме формується новий житловий фонд.

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Як у маріупольців відбирають майно

Депутат міськради зазначив, що окупаційна адміністрація уже втретє за січень викладає списки "безгосподарного майна". Все це на тлі протестів маріупольців, яким вже набридло жити в підвалах та напівзруйнованих будинках і які вимагають, аби їм надали хоч якесь житло.

За його словами, окупанти не вигадали нічого кращого, як відібрати житло у людей, які виїхали звідти, залишивши майно, яке належить їм за правом, і віддати його іншим.

Вони навіть цього не приховують,

– заявив Забавін.

Тобто, зауважив він, окупаційна адміністрація відкрито каже, що сформує новий житловий фонд із того, що в когось відбере, й потім комусь іншому дасть.

Будівельні схеми в Маріуполі

Забавін розповів, до яких схем вдаються окупанти в Маріуполі. Наприклад, у Приморському районі, де земля коштує великих грошей, вони знесли будинок, який хоч і постраждав, але його можна було відновити. Потім цю землю віддали забудовникам.

За його словами, зрештою там побудують нерухомість, яку можна буде розпродати й на цьому гарно заробити.

Тобто, як можна утримати там того, кого вони завезли з російських глибинок – дати йому іпотеку на 30 років, щоб потім виплачував і був прив'язаний до цієї території,

– сказав депутат міськради.

А щодо заяви Владіміра Путіна про те, що в Маріуполь повернулося 300 тисяч жителів, на його думку, є 2 варіанти: або він просто підтримує фонову пропаганду, або підлеглі дурять диктатора, розповідаючи, що гроші йдуть на відновлення, а насправді все розкрадається.