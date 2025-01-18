Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в етері 24 Каналу наголосив, що це системна практика і такі "студентські десанти" розпочалися ще з 2022 року.

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Як окупанти заманюють студентів-медиків на ТОТ

Скрізь на окупованих Росією українських територіях, а не лише в Донецькій області, відсутність медичного обслуговування, зі слів Андрющенка – це нагальна проблема.

Якщо на Донеччині ще якось медицина функціонує, як це не дивно, в нас це було стабілізовано з 2014 по 2022 роки, то якщо говорити про території, які були окуповані з 2022-го – то там взагалі жах,

– розповів Андрющенко.

Зі слів керівника Центру вивчення окупації, на ТОТ не вистачає вузьких спеціалістів, зокрема терапевтів та педіатрів. Окупаційна влада організовує заїзди лікарів з різних територій Росії, але це не допомагає розв'язати проблему.

Останніми місяцями, як повідомив Андрющенко, спостерігається масове завезення студентів-медиків, які згодом після завершення інтернатури мають повернутися працювати на окуповані території вже в якості лікарів.

Їм обіцяють "золоті гори": власне житло, підвищені зарплати на рівні надкваліфікованих спеціалістів. Лікарі з великих міст Росії, які там нормально заробляють, не хочуть переїжджати в Маріуполь, Бердянськ, Токмак, Донецьк попри будь-які "плюшки",

– зазначив Андрющенко.

Протягом трьох років їх намагаються переконати. Зі студентами це спрацьовує. Андрющенко зауважив, що, в Якутії вони здебільшого живуть у гуртожитках. На окупованих територіях України російські загарбники їм пропонують власну квартиру. Це приваблює студентів, вони погоджуються, проходять інтернатуру і з наступного року планують переїхати в Маріуполь.