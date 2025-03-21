У Маріуполі дуже висока смертність через катастрофічні проблеми з медициною. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, додавши, що кількість українців у місті постійно скорочується.

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Чим Росія заманює людей у Маріуполь

"На тлі скорочення чисельності українців, зростає кількість росіян. До того ж вона зростає катастрофічно з кожним днем. Кремль затягує своїх громадян через 2 речі", – підкреслив Петро Андрющенко.

Перша причина – пільгова іпотека, яка діє поки на території Маріуполя. Нею можуть скористатися всі росіяни. Друга – резервування високих зарплат для росіян на певних посадах, наприклад, менеджерів середньої ланки, майстрів. Це потрібно для того, щоб вони могли сплачувати іпотеку.

Цей процес спонукає росіян приїжджати. За нашими підрахунками, зараз українців у місті від 80 до 100 000 і майже стільки росіян. Тобто росіян 60 – 70 тисяч, ще 10 – 20 тисяч військовий, тобто в середньому виходить 50/50,

– зауважив керівник Центру вивчення окупації.

Українці не потрібні ворожій владі

У Маріуполі відбувається вже 2 хвиля заміщення. Перед тим були мігранти з країн Азії, тепер в окуповане місто приїжджають здебільшого росіяни з Санкт-Петербурга, Москви. Вони їдуть постійно.

У Донецьку проводили засідання так званого інвестиційного комітету, який знову дав дозвіл на будівництво цілої низки іпотечних будинків для росіян. Їх будують виключно за кошти федерального бюджету, тому це не бізнес,

– наголосив Андрющенко.

Натомість маріупольцям не віддають жодної квартири, хоча без житла залишається понад 22 тисячі містян. Проблеми з житлом ніяк не закінчується. У злочинної влади є ціль – зробити так, щоб до 2030 року у Маріуполі залишилося не більше, ніж 10% українців. Їх хочуть використати лише як обслугу для росіян.