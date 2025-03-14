Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на активістів руху "Жовта стрічка".

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Пальне відправляють на військові потреби

Активісти "Жовтої стрічки" розповіли, що наразі маршрутки та комунальні автобуси у Маріуполі заправляють мізерно мало – лише на 20 – 30%.

Решта пального "перерозподіляється". Вона нібито йде на військові потреби російської армії.

Від водіїв місцевого транспорту ллються скарги. За їхніми словами, інколи вони просто не виїжджають на рейси, бо пального для цього не вистачає.

До слова, росіяни із окупованого Маріуполя вивозять також зерно, вугілля та металолом.

Вони розпилюють усе, що залишилося на металургійних підприємствах. Крадене перевозять автомобільними шляхами та портами.

До того ж виділяють на реконструкцію портів у Маріуполі та Бердянську мільярди російських рублів.