Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що окупанти вивозять не лише зерно. За кожну крадіжку на окупованих територіях відповідають окремі люди.

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Що і як росіянам вдається вивозити з Маріуполя

Росіяни видаляють значні кошти на реконструкцію портів у Маріуполі та Бердянську, мовиться про мільярди російських рублів. Через них окупанти вивозять зерно та вугілля. Однак цей процес доволі повільний.

Апетити окупантів наростають. Мовиться не лише про зерно та вугілля, вони продовжують шаленими темпами вивозити металолом з Маріуполя,

– сказав він.

Ворог розпилює усе, що залишилось в місті від металургійних підприємств та вивозить це або автомобільними шляхами, або портами. Росіяни мають для цього цілу схему – заходять кораблями в порт, вивантажують, буцімто, будівельні матеріали і назад пустими вже не відходять.

Очевидно, що з російськими документами кораблі ніхто не перевіряє, тому окупанти займаються контрабандою.

Металолом – це тема кадирівців. Зерно, вугілля – це вже місцеві колаборанти разом в поєднанні з кураторами з країни-терориста,

– зазначив Забавін.

Він додав, що порахувати обсягу продукції та речей важко, але темпи та обсяги таких крадіжок збільшуються.

До слова, керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко повідомив, що вивозити зерно та вугілля росіянам не завадили навіть погодні умови в лютому, коли Азовське море достатньо покрилось кригою. Попри це в росіян працює навігація, ворожі кораблі рухаються колонами і тому окупанти не потребують криголамів.