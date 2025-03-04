Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, наголосивши, що екологічна проблема, яка насувається на Маріуполь, може призвести до соціального вибуху. Також росіяни вкладають величезні кошти у відновлення Маріупольського порту, щоб вивозити з окупованих територій зерно, вугілля та металолом.

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Відкладуть проблему на тиждень

Андрющенко впевнений, що Маріуполь перебуває на межі екологічної та гуманітарної катастрофи.

Старокримське водосховище, яке забезпечувало водою Маріуполь, обміліло настільки, що вода в місті буде подаватися лише по 6 годин на день,

– наголосив він.

Проте це не найгірші новини. Довкола Маріуполя є ще певна кількість невеликих водосховищ, зокрема Павлопольске, які забезпечують насамперед місцеву агропромисловість і створюють певний мікроклімат в регіоні.

Ці водосховища прикриті кількома дамбами. Окупанти збираються їх підірвати, щоб спустити воду у Старокримське водосховище і забезпечити Маріуполь водою,

– пояснив керівник Центру вивчення окупації.

Однак за словами спеціалістів, які до повномасштабного вторгнення залучались до розв'язання питання водопостачання Маріуполя, внаслідок підриву дамб вдасться забезпечити місто водою максимум на тиждень.

Це відкладе проблему на тиждень, але зрештою призведе до екологічної катастрофи. Якщо росіяни підірвуть дамби і перенаправлять воду з маленьких водосховищ, що забезпечували мікроклімат на площі у сотні квадратних кілометрів довкола Маріуполя, до Старокримського водосховища, то ця територія перетвориться на пустелю,

– зауважив він.

Схожа ситуація вже склалася у Степовому в окупованому Криму, і така ж катастрофа, на його думку, загрожує в майбутньому Бердянську і всім окупованим територіям.

"Тотальна екологічна і гуманітарна катастрофа настане вже цього літа – максимум восени. Проте як вирішувати цю проблему, в окупації ніхто навіть не думає", – підкреслив Андрющенко.

Знову скаржаться Путіну

В Маріуполі також знову з'являються відео зі скаргами маріупольців, які залишились без житла. Йдеться про 18 тисяч мешканців міста.

Останній раз шквал відеозвернень був напередодні Нового року. Тоді навіть Владімір Путін пообіцяв вирішити цю проблему, однак досі нічого не змінилось.

Цього разу звернень стало набагато менше – лише кілька, водночас як минулого разу їх було біля 30-ти. Однак тоді майже по всіх, хто скаржився, пройшлись в фсбшники і попередили. Тому цього разу звернулися, мабуть, ті, кому вже немає що втрачати,

– підкреслив Петро Андрющенко.

Проте цифра у 18 тисяч тих, хто залишився без житла, є заниженою. Насправді, за його словами, таких маріупольців понад 22 тисячі. В окупаційній адміністрації тільки 5 тисяч містян мають перерозподілення і підтвердження того, що вони отримають колись квартири чи компенсацію. Але окрім обіцянок вони наразі нічого не мають.

Нагадаємо, що у Маріуполі росіяни відбирають майно у містян. За словами депутата Маріупольської міської ради Дмитра Забавіна, окупаційна адміністрація формує новий житловий фонд – з житла маріупольців, які виїхали з міста та залишили свої квартири (проте вони продовжують належати їм за правом). Це майно росіяни у них забирають і віддають іншим.