Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що дискусії про нестачу питної води у Маріуполі звучать уже не вперше, однак у 2025 році ця проблема може стати неактуальною через остаточне зникнення води у водосховищі. Це критична ситуація, адже у місті немає іншого джерела для її забезпечення.

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Особливості Старокримського водосховища

Андрющенко зауважив, що Старокримське водосховище є резервним. Воно було облаштоване ще у 2014 році через російську агресію, адже інші методи водопостачання в Донецькій області були постійно під загрозою обстрілів.

Після часткової окупації області, міста без водопостачання вже майже 3 роки. Є доступ лише до резервного Старокримського водосховища,

– сказав керівник "Центру вивчення окупації".

Він зазначив, що водосховище поповнюють лише ґрунтові води та дощі – природні явища. Якість такої води дуже погана.

Вона жовтого кольору. Придатна для вживання лише якщо її кип'ятити,

– наголосив Петро Андрющенко.

Рівень води у Старокримському водосховищі впав майже на 5 метрів за осінь 2024 року.

Керівник "Центру вивчення окупації" підкреслив, що невідомо, як розвиватимуться події далі, адже взимку може не бути дощів чи снігу.

"До осені 2025 року у Маріуполі може зовсім не залишитись води. Фізично не буде де її взяти. Фактично це питання неможливо вирішити", – висловився Андрющенко.

Він додав, що окупанти не шукають методів як би розв'язати проблему із питною водою. Обміління водосховища пришвидшується ще й через міграційну політику Росії, яка сприяє переселенню росіян до тимчасово окупованого міста.

Цікаво! Раніше Петро Андрющенко розповідав, що в Маріуполі спостерігається зростання кількості росіян через будівництво пільгового іпотечного житла, яке активно купують жителі Москви та Санкт-Петербурга.