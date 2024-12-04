Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что дискуссии о недостатке питьевой воды в Мариуполе звучат уже не впервые, однако в 2025 году эта проблема может стать неактуальной из-за окончательного исчезновения воды в водохранилище. Это критическая ситуация, ведь в городе нет другого источника для ее обеспечения.

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Особенности Старокрымского водохранилища

Андрющенко отметил, что Старокрымское водохранилище является резервным. Оно было обустроено еще в 2014 году из-за российской агрессии, ведь другие методы водоснабжения в Донецкой области были постоянно под угрозой обстрелов.

После частичной оккупации области, города без водоснабжения уже почти 3 года. Есть доступ только к резервному Старокрымскому водохранилищу,

– сказал руководитель "Центра изучения оккупации".

Он отметил, что водохранилище пополняют только грунтовые воды и дожди – природные явления. Качество такой воды очень плохое.

Она желтого цвета. Пригодна для употребления только если ее кипятить,

– отметил Петр Андрющенко.

Уровень воды в Старокрымском водохранилище упал почти на 5 метров за осень 2024 года.

Руководитель "Центра изучения оккупации" подчеркнул, что неизвестно, как будут развиваться события дальше, ведь зимой может не быть дождей или снега.

"К осени 2025 года в Мариуполе может совсем не остаться воды. Физически негде будет ее взять. Фактически этот вопрос невозможно решить", – высказался Андрющенко.

Он добавил, что оккупанты не ищут методов как бы решить проблему с питьевой водой. Обмеление водохранилища ускоряется еще и из-за миграционной политики России, которая способствует переселению россиян во временно оккупированный город.

Интересно! Ранее Петр Андрющенко рассказывал, что в Мариуполе наблюдается рост количества россиян из-за строительства льготного ипотечного жилья, которое активно покупают жители Москвы и Санкт-Петербурга.