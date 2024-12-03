Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в эфире 24 Канала отметил, что военные оккупационной российской армии в Мариуполе регулярно меняются.

Смотрите также Россияне "охотятся" на украинскую молодежь в Мариуполе

Где в Мариуполе живут российские солдаты

По словам Андрющенко, российские военнослужащие тотально среди гражданского населения Мариуполя не размещаются, поэтому считать их как население города – некорректно.

Военных от 10 до 15 тысяч. Они не занимают жилую застройку, есть определенные общежития, где они живут вместе с местными, есть территория комбината имени Ильича, это огромная военная база, еще есть определенные промышленные локации, где они базируются,

– рассказал Андрющенко.

Сейчас идет наступление на Кураховском направлении и в Мариуполе из-за этого, по словам руководителя "Центра изучения оккупации", стало гораздо меньше российских военных, потому что их отправляют на фронт.

Напомним, согласно прогнозу Андрющенко, если Мариуполь в 2025 году останется оккупирован, а строительство ипотечного жилья (под 2%) там продолжится, то количество россиян в городе может вырасти на 50 – 70 тысяч человек. Среди тех, кто активно скупает квартиры в Мариуполе – жители Москвы и Санкт-Петербурга. Нынче самая высокая стоимость жилья в городе составляет 8,3 миллиона рублей (однокомнатная квартира).

Отметим, что количество украинцев, которые вернулись в оккупированный Мариуполь составляет от 20 до 40 тысяч, это преимущественно люди пенсионного возраста. Их возвращение в частности связано с отсутствием другого жилья.