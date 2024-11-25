Такой информацией с 24 Каналом поделился советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Поэтому, по его словам, не должно быть никаких "розовых очков" относительно того, что происходит на оккупированных территориях.

Важно Поведение россиян все выдало: что по-тихому перевозят по Мариупольской железной дороге

Как россияне "охотятся" на контрактников в селах

Андрющенко рассказал, что срочники из оккупированной Запорожской, Донецкой, Луганской областей отправились по воинским частям, которые расположены в оккупированном Крыму, а также Ростовской области и Краснодарском крае.

Россияне лукавят, потому что это группировка "Юг", а в него входит оккупированная часть Донецкой, Запорожской, Херсонской области. Поэтому срочники будут служить и там,

– отметил он.

Это была первая "партия" срочников. Уже началась "охота" по Мариупольскому району, и распространяется на Бердянский. Говорится о сельской местности.

Военкомат, который имеет задание заключить определенное количество контрактов, заезжает в село и забирает ребят 18-22 лет, – тех, кто условно должен был бы идти на срочную службу. Их привозят в военкоматы на несколько дней и угрозами заставляют подписать контракт.

Угрожают тем, что отправляют в Чечню, а там чеченцы с ними сделают все что угодно, потому что они украинцы. Также, мол, отправят к бурятам или на Дальний Восток, и там их тоже ждет не лучшая судьба. Если же это не работает, начинаются угрозы в отношении семей, ФСБ, военной комендатуры,

– пояснил Петр Андрющенко.

Под таким давлением находятся по меньшей мере 10 украинских детей из Мариупольского района. За неделю – полторы были вынуждены подписать контракт и отправиться на фронт. К сожалению, этот процесс масштабируется.

Смотрите также Участились попытки наших атак, – Андрющенко рассказал об увеличении систем ПВО в Мариуполе

По имеющейся информации, в Бердянском районе начинается такая же история. Андрющенко уверен, что это в дальнейшем будет продолжаться. Другим способом, особенно сельские районы, не смогут обеспечить выполнение задач по заключению контрактов, а по сути – мобилизации, которой "нет" на территории России.

Россияне отправляют на фронт украинских подростков

16 ноября первые выпускники филиала Нахимовского училища в Донецке были отправлены в воинские части на территории России, якобы в город Батайск Ростовской области.

Показательным стал первый выпуск в 2022 году. Тогда выпустились дети, рожденные во времена контроля Украины в Донецке. Они добровольно и даже без принуждения написали рапорты, что хотят досрочно выпуститься и идти на фронт. Хотя и должны были выпускаться в конце июня, но выпустились в конце мая сразу после оккупации Мариуполя.

Интересно В сопровождении инструкторов, – Андрющенко сказал, что "специалисты" из КНДР могут делать в Мариуполе

"Я не уверен, вообще ли среди них остались живы после того, что происходит на фронте. Оккупанты каждый год вот выпускают они детей, которые потом идут на фронт", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.