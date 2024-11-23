Такой информацией с 24 Каналом поделился советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, подчеркнув, что военных подразделений, замаскированных под бурятов, еще нет.

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Что северокорейские "специалисты" могут делать в Мариуполе

По словам Андрющенко, северокорейские инструкторы более месяца находятся в оккупированном Мариуполе. Они уже успели построить полигон и даже катаются в Мелитополь. Всем понятно, чем занимаются "технические инспекторы".

Все же видим, что КНДР поставляет оружие. В частности, САУ, дальнобойную артиллерию, снаряды, какие-то ракеты. Все это происходит уже на месте непосредственно в сопровождении инструкторов,

– отметил советник мэра Мариуполя.

Северокорейские солдаты или целые подразделения пока не были зафиксированы. Лишь около 10 – 15 человек могут находиться в Мариуполе, преимущественно офицеры.

Как отметил Петр Андрющенко, бывают случаи, когда "специалисты" из КНДР заходят в магазины в сопровождении переводчиков, но такое случается довольно редко.

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Вообще впервые информация о северокорейских военных в Украине появилась 3 октября. Тогда наши защитники нанесли удар по полигону под Донецком. Там погибли 6 офицеров из КНДР. После этого их начали перемещать ближе к Мариуполю.

К слову, командир сводного подразделения 153 ОМБр Назарий Кишак сообщил, что северокорейские солдаты, которые ранее помогали российским силам на Курщине, теперь замечены на Харьковском направлении.