Раньше все происходило наоборот – технику тянули из России в сторону Угледара, а похожих действий не было уже 2 года. Как рассказал 24 Каналу советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, конечная цель россиян вовсе не Волноваха или Запорожье.

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Куда Россия перемещает технику

Россияне с трех сторон наступают на Курахово, поэтому сейчас именно туда направляется вражеская техника. Ее очень много и она по-другому маркирована. Если раньше использовали тактическую маркировку буквами, то сейчас оккупанты тянут просто все, что есть и с другими знаками.

Мы видели, что по городу поехала техника с двумя треугольниками. Это спецназ фсб России из Крыма. Они тоже поехали на Курахово. Туда тянут все из Запорожской, Херсонской областей,

– рассказал Петр Андрющенко.

Россияне пытаются держать такой темп наступления, сохранять давление именно благодаря тому, что постоянно перебрасывают все, что имеют. В оккупантов уже не хватает резервов, которые они собирают на территории России. Судя по этому, сложно представить, что противник в ближайшее время пойдет в наступление на Запорожье.

Более того, россияне разбирают свои склады на этих направлениях с боекомплектом, оружием и тянут или через Никольскую громаду, или через Волноваху на Курахово. Сейчас все силы врага сосредоточены именно там.

Кроме этого, были зафиксированы большие колонны, которые ехали из России. Это совсем не новые и отдельные подразделения, а сборная со всего, что можно. Она едет через Мариуполь, Волноваху, а не через Гранитное. Скорее всего, причина в сокращенных дорогах. Так оккупанты могут быстрее добраться до Кураховских отрезков фронта.