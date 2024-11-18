Раніше все відбувалося навпаки – техніку тягнули з Росії в бік Вугледару, а схожих дій не було вже 2 роки. Як розповів 24 Каналу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, кінцева мета росіян зовсім не Волноваха чи Запоріжжя.

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Куди Росія переміщує техніку

Росіяни з трьох сторін наступають на Курахове, тому зараз саме туди прямує ворожа техніка. Її дуже багато й вона по-іншому маркована. Якщо раніше використовували тактичне маркування літерами, то зараз окупанти тягнуть просто все, що є та з іншими знаками.

Ми бачили, що по місту поїхала техніка з двома трикутниками. Це спецназ фсб Росії з Криму. Вони теж поїхали на Курахове. Туди тягнуть все з Запорізької, Херсонської областей,

– розповів Петро Андрющенко.

Росіяни намагаються тримати такий темп наступу, зберігати тиск саме завдяки тому, що постійно перекидають все, що мають. В окупантів вже не вистачає резервів, які вони збирають на території Росії. Судячи з цього, складно уявити, що противник найближчим часом піде в наступ на Запоріжжя.

Ба більше, росіяни розбирають свої склади на цих напрямках з боєкомплектом, зброєю і тягнуть або через Микільську громаду, або через Волноваху на Курахове. Зараз всі сили ворога зосереджені саме там.

Крім цього, були зафіксовані великі колони, які їхали з Росії. Це зовсім не нові та окремі підрозділи, а збірна зі всього, що можна. Вона їде через Маріуполь, Волноваху, а не через Гранітне. Скоріш за все, причина в скорочених дорогах. Так окупанти можуть швидше дістатися до Курахівських відтинків фронту.