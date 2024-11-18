Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Де тривають найгарячіші бої

На Харківському напрямку ворог 4 рази без успіху штурмував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця, при цьому активно застосовував бомбардувальну авіацію.

Зіткнення біля Стариці: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 10 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Кругляківки, Загризового та Колісниківки.

Ворожа атака на Кучерівку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 6 разів. Він намагався вклинитися в українську оборону поблизу Твердохлібового, Греківки, Новоєгорівки, Тернів та Чернещини.

Росіяни роблять спроби прорвати оборону у районі Чернещини: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника поблизу Верхньокам'янського.

Атака окупантів біля Верхньокам'янського: дивіться на карті

На Краматорському напрямку за минулу добу відбулось одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Біла Гора.

Бій у районі Білої Гори: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 3 атаки у бік Торецька та Щербинівки за підтримки бомбардувальної авіації.

Ворог не полишає у спокої Торецьк: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмових і наступальних дії агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Юрівка, Григорівка, Пустинка та Петрівка.

Яка обстановка навколо Покровська: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки та Антонівки.

Критична ситуація біля Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 8 штурмів наших позицій в районах Трудового, Новодворівки, Рівнопілля та Роздолівки, крім того, завдав ударів штурмової та бомбардувальної авіації по населеному пункту Велика Новосілка.

Окупанти атакують біля Роздолівки: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога поблизу Новоандріївки.

Захисники відбили атаку біля Новоандріївки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку 4 рази без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій.