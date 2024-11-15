Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, обратив внимание, что россияне тянут боекомплекты и технику (танки, БМП) из Запорожских направлений (Бердянска и Пологов) через Мариуполь в сторону Волновахи.

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У оккупантов проблемы с наличием ресурсов

Все это потом перебрасывается в направление Курахово Донецкой области.

Впервые такое видим, потому что технику перевозят не с территории России, как это было обычно, а с других участков фронта,

– рассказал советник городского головы Мариуполя.

То же касается боевых комплектов, то есть, это не поставки, которые осуществляются, как ранее, через Крымский мост. Говорится сейчас об оперативно-тактических складах, которые россияне накопили и хранили для подготовки наступления в Запорожской области, а теперь они это вынуждены отправлять на Кураховское направление.

Это свидетельствует о том, что у россиян не все в порядке с ресурсами техники и боеприпасов. С живой силой аналогичная ситуация. Российское командование не успевает собрать необходимое количество солдат, которые Россия ежедневно теряет на фронте.

Андрющенко отметил, что если противник за месяц теряет 40 – 50 тысяч военных, а собирает 25 – 30, то эту разницу ему некем компенсировать. Поэтому Россия пытается ускориться, тренировочные лагеря заполняет лишь на 60 – 70%, а срок подготовки военных постоянно сокращает, до 2 – 3 недель.

Очередная партия для ротации почти подготовлена, или на выходных, или в начале следующей недели увидим новые подразделения "Шторм-V", которые будут участвовать в штурмовых действиях в Донецкой области,

– спрогнозировал Андрющенко.