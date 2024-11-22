Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал CNN, который пообщался с источниками в украинских органах безопасности. Интересно то, что они находятся отдельно от оккупантов.

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Войска КНДР находятся в Мариуполе

По данным источников CNN, солдаты КНДР в Мариуполе находятся отдельно от российских подразделений, для поддержки которых их собственно и отправили. Живут северокорейские военные также отдельно – в собственных помещениях, имеют отдельное питание, музыку и фильмы.

Собеседник CNN уточнил, что одной из целей недавних украинских ракетных ударов по России был высокопоставленный северокорейский генерал. Впрочем, по состоянию на сейчас точно не известно, удалось ли его ликвидировать, или нет.

Где еще могут быть северокорейские военные

По словам командира сводного подразделения 153 ОМБр Назария Кишака, если раньше северокорейские солдаты помогали российским силам на территории Курской области, то теперь их заметили на Харьковском направлении.

В то же время на вопрос ведущего о возможном количестве военных КНДР, военнослужащий ответил, что не может права разглашать эту информацию. Однако они разделяются на подразделения, усиливают свои боевые и на передней линии уже делают маленькое накопление.