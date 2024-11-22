Сообщает 24 Канал со ссылкой на командира сводного подразделения 153 ОМБр Назария Кишака в эфире телемарафона. Сейчас враг ожидает ухудшения погодных условий, чтобы начать серию штурмов.

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На Харьковском направлении заметили солдат из КНДР

Видим, что уже на нашем (Харьковском – 24 Канал) направлении есть военнослужащие из КНДР,

– заявил Кишак.

В то же время на вопрос ведущего о возможном количестве военных КНДР, военнослужащий ответил, что не может права разглашать эту информацию.

"Но я вижу, что они разделяются на подразделения, усиливают свои боевые и на передней линии уже делают маленькое накопление", – отметил он.

Как отметил Кишак, оккупанты ожидают ухудшения погодных условий, чтобы начать новую волну наступлений. Враг делает основную ставку на так называемые "мясные штурмы".

"Техника, которая у них осталась, это несколько недожженных танков и мотоблоки. Другой техники я не вижу. Конечно, что есть пикапы, которые каждый день на Харьковском направлении мы сжигаем. Но такой массированной техники, как это сейчас происходит на Купянском, на Торецком направлении, я не вижу", – поделился военнослужащий.