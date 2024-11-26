Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. заметив, что люди вынуждены возвращаться на оккупированные территории из-за недостаточной поддержки государства для внутренних переселенцев. Относительно людей, которые выехали из Мариуполя – цифру посчитать фактически невозможно из-за нескольких факторов.

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Сколько реально людей вернулись в оккупированный город и почему

По словам советника мэра Мариуполя, цифра нардепа действительно слишком большая. Не соответствует действительности и цифра 70 тысяч человек, которые вернулись в город.

По данным, которыми мы оперируем, по нашим расчетам, по нашим данным, которые мы берем из инсайдов – это от 20 до 40 тысяч человек, которые вернулись в Мариуполь,

– подчеркнул Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя отметил, что основной причиной возвращения украинцев в оккупированный город является отсутствие жилья. К сожалению, в большинстве случаев внутренние переселенцы в Украине его не получают.

По состоянию на август – сентябрь 2023 года получателей помощи от государства в размере 2 тысячи гривен было примерно 4 миллиона. По состоянию на март этого года, когда были отменены выплаты для абсолютного большинства, – около 1,5 миллиона украинцев.

Какова судьба украинцев, которые лишились этих выплат – большой вопрос. Если брать цифру людей, которые, пусть, навсегда вернулись на оккупированные территории, то это уже и не такой большой процент,

– объяснил Андрющенко.

Большинство жителей оккупированных городов, которые туда возвращаются – это пожилые люди. Им трудно начать жизнь сначала и себя найти без жилья и другой помощи. Кроме того, им выгодно возвращаться на оккупированные территории, ведь там они получают две пенсии.

Другие же люди – не могут найти работу, чтобы оплачивать себе жилье. Если же переезжать в села, где оно гораздо дешевле, там нет большого количества рабочих мест.

Это все побуждает людей принимать непростое, эмоциональное решение и пробовать вернуться в оккупированный Мариуполь, учитывая, что там просто осталось жилье,

– прокомментировал советник мэра Мариуполя.

По выезду людей из Мариуполя фактического учета нет. Некоторые мариупольцы выехали в Украину, некоторые в Россию, часть из них просто депортировали. Поэтому цифра, которая озвучивалась, а именно 200 тысяч, не соответствует действительности. По общим учетным данным можно указать цифру примерно 70 тысяч человек, но она тоже может колебаться.