Об этом сообщил народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Максим Ткаченко в интервью Укринформу, информирует 24 Канал. В частности такие же цифры озвучил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Причины возвращения в оккупацию

По словам Ткачена, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) не смогли начать новую жизнь на подконтрольной Украине территории из-за отсутствия жилья, социальной поддержки, компенсаций и рабочих мест. Мол, работодатели часто скептически относятся к переселенцам, из-за чего те или совсем не могут найти работу, или вынуждены соглашаться на низкооплачиваемые вакансии с зарплатой 8 – 12 тысяч гривен.

Кроме того, когда переселенцы начинают работать, они автоматически теряют право на государственную помощь для покрытия расходов на жилье. В то же время бесплатное жилье для ВПЛ остается редкостью.

На сегодня в Украине действует чуть больше тысячи мест для проживания переселенцев, тогда как раньше их было около 4 тысяч. По словам Ткаченко, условия во многих из этих мест часто далеки от приемлемых стандартов.

Депутат заявил, что будет настаивать на возвращении правил, которые действовали до марта, когда ВПЛ получали компенсацию за жилье в размере 2 – 3 тысяч гривен. Сейчас же две трети переселенцев лишены этой помощи, что, по его словам, противоречит заявлениям президента о сохранении выплат для ВПЛ в 2024 году.

ИПСО или неприятная правда: реакция общества

Многие украинцы в социальных сетях обвинили Ткаченко в распространении российских информационно-психологических операций (ИПСО). Среди критиков оказался народный депутат и военнослужащий ВСУ Сергей Рудик.

"Когда увидел "сенсацию" о 150 тысячах ВПО, которые якобы вернулись на оккупированные территории, был убежден, что это российское ИПСО. Что-то очередное с Лубянки или очередной пьяный пост Медведева. Но нет, оказалось, это сделали наши полезные идиоты, точнее, один из них. Решил "поразмышлять", хайпануть, привлечь к себе внимание. И это не кто-нибудь, а заместитель председателя фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде, 25-й номер партийного списка", – написал Рудик.

Также в сети мыслями о плачевной статистики возвращения ВПО поделилась у себя в блоге девушка, которая сама из Мариуполя. Николь пишет, что все, что сказал Максим Ткаченко – правда. По ее словам квот на рабочих местах для ВПО – действительно нет, зато россияне мариупольцам предлагают другое, а также требуют, чтобы владельцы жилья подтвердили собственность, иначе, мол, будут использовать его по своему усмотрению. И в такой ситуации жители Мариуполя просто не имеют другого выбора, чем ехать, чтобы по крайней мере, переоформить документы.

Николь из Мариуполя рассказала о ситуации с ВПЛ: скриншоты из блога девушки

Некоторые из ВПЛ въезжают временно

По его мнению, такие заявления только способствуют достижению целей российской пропаганды, выполняя их планы на несколько месяцев вперед.

Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя пишет, что только за период с ноября 2023 года до ноября 2024 года в Россию пытались въехать не менее 350 тысяч украинцев, из которых россияне пропустили 100–130 тысяч.

И так, по данным Андрющенко, до 30% жителей Мариуполя возвращаются в оккупацию, а в других городах этот процент может быть еще больше, особенно там, где инфраструктура осталась неповрежденной. По меньшей мере 50–60 тысяч человек вернулись навсегда, хотя значительная часть тех, кто выехал, впоследствии покидают оккупированные территории, оформив документы по российским законам или собрав имущество.

ВПЛ потеряли помощь от государства

Одной из ключевых причин возвращения Андрющенко называет недостаточную поддержку ВПЛ со стороны украинского государства. Только с сентября 2023 года по февраль 2024 года более 4 миллионов внутренних переселенцев потеряли любую государственную помощь, включая жилье, компенсациями и программами социальной поддержки. Такой шаг правительства, по мнению советника, заставил многих людей выезжать за границу или возвращаться в оккупацию, где у них есть хотя бы минимальные шансы найти крышу над головой.

Андрющенко указывает, что многие переселенцы просто не могут выжить на минимальную зарплату или без какой-либо помощи, поэтому вынуждены искать спасение даже на оккупированных территориях. Он отмечает, что осуждать таких людей – это морально неправильный подход. По его словам, вина лежит не на людях, а на государстве, которое не создало условий для их нормальной жизни в подконтрольной Украине.

Советник призвал политиков и чиновников сосредоточиться на решении проблем ВПЛ, а не на поиске виновных среди пострадавших. Он считает, что равнодушие государства к своим гражданам является главной причиной их возвращения в оккупированные города или эмиграции в страны ЕС.